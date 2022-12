Piediripa, riapre il Coal di via Volturno

MACERATA - Mercoledì la nuova apertura del supermercato che ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per la zona. Era stato chiuso alcuni mesi fa. Sarà attivo dal lunedì al sabato

di Mauro Giustozzi

La chiusura alcuni mesi fa in estate aveva gettato nello sconforto i residenti di Piediripa, in particolare la popolazione più anziana che abita nella frazione alle porte di Macerata, che aveva in quel supermercato un punto di riferimento raggiungibile anche a piedi vista la sua collocazione in una zona residenziale.

Adesso è giunta la notizia che il market Coal di via Volturno riaprirà i battenti già mercoledì 7 dicembre con una serie di offerte che attireranno senz’altro l’attenzione dei vecchi e nuovi clienti del supermercato, che mantiene la sua originaria collocazione al civico 71/75 ma con locali interni rinnovati, in prossimità di un piccolo polo commerciale che annovera anche altri servizi come lavanderia, pizzeria, vendita di pasta fresca, edicola, veterinario, circolo di quartiere. E’ vero che nell’area di Piediripa insistono diversi grandi centri commerciali con annesso vendita di generi alimentari, però questo supermercato ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per tutta la zona delle nuove costruzioni edificate a Piediripa negli ultimi anni, un qualcosa di più di un negozio di prossimità e qualcosa di meno di un grande supermercato di un centro commerciale tradizionale, appunto un market. La chiusura aveva destato allarme e malumori per una clientela che era stata costretta a spostarsi necessariamente altrove, con aggravio di costi dovendo raggiungere altri supermercati più lontani con auto o bus. Dal 7 gennaio questo servizio, in un certo senso di prossimità, per la popolosa frazione verrà riattivato con la novità che il market Coal sarà aperto non solo dal lunedì al sabato ma anche la domenica mattina dalle 8 alle 13.