MORROVALLE - Appuntamento importante per i giovani di Confindustria, tanti i temi affrondati dal layout produttivo, all'organizzazione aziendale, al welfare culturale

Visita dei giovani imprenditori di Confindustria alla sede della Hugo Boss, a Morrovalle. La delegazione, guidata dal presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Castricini, è stata accolta da Sara Sita, head of produzione, da Paola Marziali, responsabile Risorse umane, e da Paolo Cecchi, responsabile tecnico e sicurezza. Durante la visita molti i temi di interesse affrontati: layout produttivo, organizzazione aziendale, sviluppo delle competenze, welfare culturale, salute e sicurezza dei lavoratori e sostenibilità.

«Lo stabilimento della Hugo Boss di Morrovalle – sottolinea Confindustria -, dove si producono calzature, rappresenta un fiore all’occhiello del nostro territorio sia per l’eccellenza dei prodotti che per l’attenzione alla crescita professionale dei collaboratori. Il polo produttivo maceratese è un esempio di come la cultura d’impresa possa creare valore per le persone e per il territorio».

Ha partecipato alla visita il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò, che, insieme ad Alessio Castricini, ha ringraziato l’azienda per questo importante incontro, sottolineando l’alto valore formativo per i giovani imprenditori.