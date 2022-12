MACERATA - Appuntamento il 7 dicembre alle 20,45 al teatro Lauro Rossi. Sul palco, tra gli altri: Coro Sibilla, Pistacoppi, Vincisgrassi, Lando e Dino, Route 77. Parteciperà anche il prestigiatore Giacomo Seri

“Gli artisti maceratesi per i 120 anni della Croce verde“. È il titolo dello spettacolo che andrà in scena il 7 dicembre alle 20,45 al teatro Lauro Rossi in occasione delle prossime festività natalizie e dei 120 anni di vita della Croce verde di Macerata.

Per l’occasione alieteranno la serata tutti i gruppi storici maceratesi, dai canti del Coro Sibilla ai balli dei Pistacoppi, dalle canzoni storiche maceratesi dei Vincisgrassi alle gag di Lando e Dino. Suoneranno gli Almalù Swing Band, la Route 77, la Street Band di Treia e i 7 Lives One Cat. Parteciperà anche il prestigiatore, mentalista ed pnotista Giacomo Seri.

Il tutto guidato dallo storico presentatore Cisirino. Ingresso 15 euro, prenotazioni alla biglietteria dello Sferisterio (0733230735) o alla segreteria della Croce Verde (0733260260). L’incasso della serata sarà devoluto all’acquisto di una nuova autoambulanza. Al termine dello spettacolo tutti i possessori del biglietto d’ingresso riceveranno in omaggio il “panettone generoso” della Croce Verde di Macerata.