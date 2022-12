PRESENTATO in sala consiliare il calendario, l'assessora Rita Soccio: «Siamo pronti per accogliere i turisti che sceglieranno la nostra città per trascorrere le loro vacanze». Si parte l'8 dicembre con l'apertura della pista di pattinaggio in piazza Leopardi e l'accensione dell'albero. Torna l'iniziativa dei commercianti con cui poter acquistare oggetti unici o fare regali di solidarietà

Il Comune di Recanati accende la magia del Natale con un importante cartellone di eventi tra mercatini, mostre, e intrattenimenti per tutte le età.

«Nella magica atmosfera natalizia della nostra città, anche quest’anno vogliamo offrire ai recanatesi, ai numerosi visitatori e turisti un ricco calendario di eventi – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – il tradizionale shopping natalizio offrirà momenti di svago e di divertimento grazie ai tanti mercatini in programma e alle belle iniziative organizzate con i commercianti come il Christmas Bonus, con cui poter acquistare oggetti unici o fare regali di solidarietà. Ringrazio tutte le associazioni, gli operatori turistici e commerciali e i comitati di quartiere che hanno collaborato alla migliore creazione del programma».

Oltre 70 gli eventi culturali in programma tra mostre, incontri e spettacoli teatrali e musicali che insieme ai divertimenti e ai giochi per i più piccoli e ai colorati mercatini natalizi di antiquariato, artigianato artistico e collezionismo allieteranno le feste natalizie recanatesi.

«Una importante programmazione di appuntamenti realizzata in collaborazione con i comitati dei commercianti ed abitanti del centro storico per offrire alla città e ai turisti nuovi e maggiori attrazioni nello shopping recanatese .- ha affermato il vicesindaco Mirco Scorcelli – Vista la buona riuscita del 2021 anche quest’anno i negozianti che aderiranno all’iniziativa emetteranno i Christmas Bonus nel periodo natalizio per i propri clienti, traducibili o in sconti per un successivo acquisto o in un vero e proprio regalo se utilizzato come buono spesa, ottenibili nel singolo punto vendita del centro storico da poter utilizzare nello stesso negozio dove sono stati emessi. I bar del centro ed i ristoranti non faranno mancare i menu tipici del Natale».

Tra gli appuntamenti tradizionali natalizi più attesi nella bellissima piazza Giacomo Leopardi, l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio che avverrà l’8 dicembre alle 16 e a seguire l’emozionante accensione del grande albero di Natale cittadino in programma alle 17; la serata proseguirà con i giri in carrozza con Babbo Natale lungo le vie del centro storico e la sfilata musicale dei Frati Natalizi, con il gruppo Le Ciuette di Recanati.

«Anche quest’anno per le festività natalizie non mancheranno momenti culturali che allieteranno con musica, mostre, cinema, letture grandi e piccoli. – ha detto l’assessora alle culture Rita Soccio – Siamo pronti per accogliere i turisti che sceglieranno la nostra città per trascorrere le loro vacanze con l’atmosfera magica anche dei comitati come quello di Porta Marina con l’immancabile casa di Babbo Natale. Spazio anche alle scuole superiori che metteranno in vetrina le loro sezioni».

Sempre l’8 dicembre alle 16,30 si aprirà infatti anche il suggestivo Natale di Porta Marina con la Casa di Natale e la tradizionale apertura del portone. Un evento-installazione che quest’anno compie ben 20 anni e dove la magia natalizia tra le luci, i racconti, i suoni e i profumi, avverrà sotto lo sguardo attento di due soldatini, ispirati alla fiaba del principe Schiaccianoci, alti due metri, che accoglieranno i visitatori fuori Porta Marina.

La natività sarà protagonista a Recanati con numerosi presepi nelle chiese e nei quartieri in particolare alle 7 dell’8 dicembre si terrà la sfilata del presepe vivente lungo le vie del centro storico con arrivo alla Chiesa di Sant’Agostino, a cura del Teatro Instabile di Recanati. Sempre nel pomeriggio in viale del Passero Solitario n. 30 si aprirà anche il capolavoro del pluripremiato artigiano recanatese Leandro Messi, il Presepio Meccatronico-Olfattivo riconosciuto tra i presepi più importanti d’Italia. Un imperdibile viaggio immersivo nel tempo della Betlemme sacra tra gli odori e i quadri scena del ricco e grande presepio.