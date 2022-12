LE INIZIATIVE dell'amministrazione comunale, il sindaco Calamita: «Tanti saranno gli incontri culturali, i mercatini, gli spettacoli e i divertimenti che abbiamo programmato e che vivremo lungo le vie del centro storico per grandi e piccini»

Appignano si veste della magia del Natale, da domani 3 dicembre fino al 6 gennaio, l’Amministrazione comunale offrirà ai cittadini, visitatori e turisti un intenso programma di eventi e spettacoli nelle principali vie del suggestivo borgo storico marchigiano.

«La tradizione si rinnova e il nostro Borgo risplenderà di colori, musiche e profumi tipici dell’atmosfera serena e gioiosa delle festività natalizie. – ha dichiarato il sindaco di Appignano, Mariano Calamita – . Tanti saranno gli incontri culturali, gli eventi, i mercatini, gli spettacoli e i divertimenti che abbiamo programmato e che vivremo lungo le vie del centro storico per grandi e piccini» In collaborazione con la Pro Loco e con l’Associazione Culturale Ricreativa Anziani Appignanesi – A.P.S, il Comune di Appignano ha presentato il ricco cartellone di appuntamenti che animeranno le festività natalizie del mese di dicembre e gennaio 2023.

Si parte domani sabato 3 dicembre al teatro “G. Gasparrini” alle ore 21.15 con lo spettacolo “S’andava al cinema” un emozionate viaggio condotto dal violino di Marco Santini con le straordinarie performance con la sabbia della sand artist Paola Saracini, diretto da Francesca Loreti. Il 7 dicembre dalle ore 21,30 si ballerà sotto le stelle con il “Christmas Party” in Piazza Umberto I, sulle bollenti note del coinvolgente Dj set di Dj TH. Il giorno dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, si aprirà la mattina alle 9,30, in Piazza Umberto I, con il ritrovo per l’escursione a piedi e in bici nel territorio dell’ ”Internone” di Cingoli, a cura di Asd Drunky Monkey Bike Appignano, per info: 335 7819375. Alle ore 17,30 è previsto l’atteso appuntamento in Piazza Umberto I con l’accensione del grande albero di Natale tra i suggestivi canti natalizi della corale “Scuola Musica 1882” del Corpo Bandistico Città di Appignano, diretta dal M° Claudio Ripanti

Il 10 e 11 dicembre saranno due giorni animati dai coloratissimi mercatini di Natale con caldarroste, vin brulè e street food, sulle note delle musiche natalizie degli zampognari e gli acrobatici spettacoli di funambolici artisti di strada. A completare la scenografia natalizia di Appignano sarà il Villaggio di Natale con la presenza di Babbo Natale e della sua slitta guidata dalle renne. Tra giochi e divertimenti in programma per tutte le età, anche le letture animate a cura della Casa editrice Giaconi e i laboratori manipolativi per bambini a cura della Uisp. Il 10 dicembre nella sala eventi del Comune di Appignano alle ore 16 si terrà la consegna dei libri realizzati dai ragazzi che hanno partecipato al corso di fumetti “Appignano Comics 3” e a seguire, la cerimonia di conferimento del merito scolastico del Comune di Appignano agli studenti più meritevoli. L’11 dicembre alle 17,30 i canti natalizi del coro Gospel “Corale Cristo Re” di Numana saranno protagonisti di un suggestivo concerto in Piazza Umberto I. Il 16 dicembre alle 21.30 andrà in scena Cesare Catà al teatro Gasparrini con lo spettacolo “I racconti delle Sirene, di Scilla e delle vacche sacre del Dio Helios”. Il 18 dicembre ritrovo alle ore 8 al campo sportivo “Andrea Cicarè” in Via Del Monte Appignano per la partenza della seconda edizione della gara podistica competitiva di 10.1 km riconosciuta dalla Fidal e una passeggiata di 5km per i meno sportivi. Entrambe si snodano lungo un percorso asfaltato, ad anello, tra le vie del centro storico del paese e tra le meravigliose colline che scoprono il mare della costa e le montagne dell’Appennino.

Alle 17,30 l’appuntamento per le famiglie è al teatro Comunale G. Gasparrini con lo spettacolo “Tutti Pazzi per Disney” le più belle canzoni della Disney a cura de l’Associazione Culturale-Musicale-Artistica Gli Stronati di Macerata. La vigilia di Natale, il 24 dicembre, Babbo Natale accompagnato dal suo fido cavallo, consegnerà personalmente i regali ai bambini lungo le vie di Appignano grazie alla collaborazione del Gruppo Ippico Appignano Altapinus. Il 26 dicembre alle 21.15 appuntamento con il tradizionale Concerto di Natale nella Chiesa Gesù Redentore che sarà tenuto dal Corpo Bandistico Città di Appignano. Il 6 gennaio alle ore 16.30 nella Chiesa Gesù Redentore andrà in scena lo spettacolo in dialetto della Compagnia Teatrale Fabio Valenti di Treia “A notte de Natà – tutte ‘e vestje sa parlà”. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, nella Chiesa Gesù Redentore, nella Chiesa della Madonna Addolorata e nel Convento Francescano di Forano si potranno ammirare i magnifici presepi in ceramica realizzati dai ceramisti appignanesi e dall’associazione AppCreativa. Nella chiesa Gesù Redentore in mostra un albero scolpito in legno donato dalla CLC e addobbato con le decorazioni in ceramica create dai ceramisti di Appignano che aderiscono all’evento nazionale “Buon Natale ceramica” organizzato dall’AiCC, Associazione italiana Città della Ceramica.