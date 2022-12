Visita del questore a Caldarola

INCONTRO - Vincenzo Trombadore è stato accolto dal sindaco Luca Maria Giuseppetti, dall'assessore Teresa Minnucci e dal consigliere Giovanni Ciarlantini

Il questore di Macerata Vincenzo Trombadore ha fatto visita al Comune di Caldarola. In un incontro informale il questore è stato accolto dal sindaco Luca Maria Giuseppetti, dall’assessore Teresa Minnucci e dal consigliere Giovanni Ciarlantini. Trombadore ha approfondito le tematiche riguardanti il territorio visitando il paese che ancora porta evidenti i segni del sisma. Insieme al primo cittadino ha visitato il centro storico, ancora praticamente disabitato, soffermandosi davanti alla sede del Comune, Palazzo Pallotta, che tra le altre cose ospita la stanza del Paradiso, poi ha visto personalmente lo stato dei lavori all’interno del teatro in fase di restauro.

Il questore ha anche voluto conoscere il numero di chiese presenti sul territorio e quante fossero ancora fruibili. L’interesse si è concentrato poi sui giovani e su come impiegassero il tempo libero, con particolare interesse per le iniziative anche economiche dirette alla ricostruzione del tessuto sociale. L’incontro si è concluso con l’impegno ad una collaborazione reciproca per mantenere il territorio sicuro contro l’insorgere della micro criminalità. Il sindaco Giuseppetti ha omaggiato il questore di una serie di volumi che illustrano le bellezze uniche di Caldarola. Una piacevole mattinata di conoscenza e approfondimento del territorio maceratese ricco di particolarità uniche da preservare e tutelare.