MATELICA - I lavori sono stati effettuati grazie a un cofinanziamento tra Comune e Regione e a dei fondi di avanzo che ogni consigliere regionale ha a disposizione sulle varie commissioni: in questo caso quello di Renzo Marinelli

Maggiore efficienza sul fronte riscaldamento per la palestra Mancinelli di Matelica, in via Bellini. Grazie a un cofinanziamento tra Comune e Regione, l’impianto di riscaldamento dello stabile è stato riqualificato con nuove macchine che avranno nuove funzionalità e apporteranno dei miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Questi lavori sono stati fatti anche grazie a dei fondi di avanzo che ogni consigliere regionale ha a disposizione sulle varie commissioni. In questo caso il consigliere regionale Renzo Marinelli, nel bilancio 2021, ha deciso di dirottare queste cifre per riqualificare gli impianti della palestra Mancinelli che non erano più a norma.

«La palestra Mancinelli è un punto d’incontro fondamentale per la città di Matelica perché la usano tutti: scuole elementari, medie, superiori e società sportive – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini -. Si tratta inoltre di lavori molto importanti in vista della stagione invernale e sul fronte dell’efficientamento energetico».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Graziano Falzetti: «Un intervento necessario che migliora la qualità delle attività all’interno di una struttura molto utilizzata. Siamo molto felici di aver partecipato come Comune al cofinanziamento della Regione e di questo ringraziamo il consigliere Marinelli per l’interesse che ha costantemente per il territorio».