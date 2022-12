Luca Ruffini si laurea infermiere

ANNUNCI - Il giovane maceratese ha terminato il suo percorso di studi. Gli auguri dei familiari

Corona d’alloro per Luca Ruffini di Macerata che, nei giorni scorsi, ha portato a termine il suo percorso di studi laureandosi in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università Politecnica delle Marche.

«Caro Luca – scrivono i familiari del giovane maceratese – il tuo volto felice e soddisfatto, per l’ottimo risultato raggiunto nel corso di Laurea di Infermieristica, ci ha reso estremamente orgogliosi del percorso che hai portato a termine con dedizione, perseveranza, tenacia e professionalità. Continua a crescere come stai facendo, non dimenticando mai le tue radici. Siamo certi che anche “nonna vecchietta” abbia gioito con te da lassù.

Un abbraccio grande e congratulazioni con tutto il cuore da parte di tutta la tua famiglia».