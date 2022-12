TOLENTINO - L'appuntamento è per domenica alle 17,30 al Politeama

“Il respiro delle donne” è il titolo dell’appuntamento proposto gruppo di Amnesty International della provincia per domenica alle 17,30 al Politeama di Tolentino. Una serata di riflessione sul tema della violenza contro le donne ed in generale sulla difesa dei diritti umani, anche in vista della ricorrenza del 10 dicembre, anniversario della promulgazione della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Attraverso la lettura di suggestivi brani poetici, a cura del Minimo Teatro di Macerata, con accompagnamento musicale della flautista Claudia Piccinini, si renderà omaggio alle donne, in questo momento oggetto di discriminazioni e violenze in molti paesi del mondo, ma anche soggetti attivi nella legittima richiesta di giustizia e libertà. L’ intervento di Amnesty International integrerà la serata focalizzando l’attenzione su questi temi. L’ evento, a ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Tolentino.