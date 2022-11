MACERATA - La giunta ha dato il via libera. L'assessore Marchiori: «La situazione della strada è fortemente critica da diversi anni ed era necessario provvedere. Oggi siamo in grado di anticipare questo importante intervento grazie anche al fatto che ci siamo aggiudicati un bando della Regione»

La Giunta di Macerata ha approvato il progetto definitivo di manutenzione straordinaria di via Pirandello nel quartiere di Collevario. «La situazione attuale, è caratterizzata da un degrado generalizzato dell’arteria viaria che presenta delle fessurazioni diffuse sulla pavimentazione stradale e sui marciapiedi – scrive l’amministrazione – Il costo complessivo dell’intervento è di circa 152mila euro».

«Proseguiamo nella programmazione della manutenzione delle strade e marciapiedi della città, con continuità e visione d’insieme – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -. La situazione di via Pirandello è fortemente critica da diversi anni ed era necessario provvedere con un intervento radicale. Oggi siamo in grado di anticipare questo importante intervento grazie anche al fatto che ci siamo aggiudicati un bando della Regione sulla manutenzione e sicurezza stradale».

«In uno dei tratti interessati dalla manutenzione straordinaria, di circa 60 metri, si provvederà alla totale demolizione e ricostruzione del marciapiede per il collocamento dei pali dell’illuminazione pubblica – spiega l’amministrazione -. Si procederà quindi alla posa di un nuovo cordolo in travertino, alla realizzazione della soletta in calcestruzzo e alla posa del tappetino finale. Nelle altre situazioni, dove le condizioni permettono il recupero del marciapiede, si provvederà al riallineamento dei cordoli, alla fresatura del piano viabile e alla posa della nuova pavimentazione. La sede stradale sarà inoltre interessata dalla fresatura della vecchia pavimentazione e alla successiva realizzazione del nuovo tappeto. Saranno infine sistemati i pozzetti, le caditoie stradale e sarà rifatta la segnaletica».