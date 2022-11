LA PROVINCIA comunica che resterà interdetto al traffico domani dalle 10 alle 12 lungo l'arteria che collega Pollenza e Passo di Treia

Lavori in corso per sistemare il ponte lungo la Provinciale 53 Murat, che collega Pollenza e Passo di Treia. Per consentire i lavori di gettata della soletta in calcestruzzo domani dalle 10 alle 12, il ponte verrà chiuso al traffico. L’intervento complessivo, per 450mila euro, già in corso da alcune settimane permetterà di sistemare il ponte, rifare l’asfalto e rendere più sicura la viabilità della zona.