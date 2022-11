RECANATI - Cerimonia di consegna del riconoscimento "RecanArti" alle sorelle che gestiscono l'antico frantoio

Il Rotary club “Giacomo Leopardi” di Recanati ha assegnato il riconoscimento “RecanArti”, giunto alla sua seconda edizione, all’oleificio Gabrielloni Antico Frantoio, rappresentato dalle sorelle Gabriella ed Elisabetta Gabrielloni e dalla cugina Sonia. Il premio, attribuito alle imprese del territorio capaci di portare le eccellenze marchigiane in tutto il mondo, ha voluto riconoscere all’Oleificio Gabrielloni, che partecipa da anni e con grande successo ai più prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, «il suo ruolo di promozione della cultura del territorio, coniugando tradizione e modernità per ottenere un prodotto di elevatissima qualità, che solo la passione per il proprio lavoro può far raggiungere».

L’Oleificio, nato nel 1955, si trova alle porte del castello di Montefiore di Recanati, in un contesto naturale di grande bellezza, nel quale è possibile anche effettuare dei percorsi sensoriali guidati, ed è diretto dalle Gabrielloni, imprenditrici a tutto tondo lungo tutta la filiera dell’attività. Alla serata hanno partecipato anche alcune esponenti della Scuola Shiatsu Kihara, attiva anche a Recanati, che sabato si è resa disponibile ad eseguire una serie di trattamenti, prevalentemente ai soci del club, al fine di raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate di Senigallia e delle valli del Misa e del Nevola, a dimostrazione dell’attenzione del Rotary per il territorio e della sua capacità di fare squadra con altre dinamiche associazioni locali.