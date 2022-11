ECCELLENZA - I viola di Mariani conquistano i tre punti trascinati da Palmucci, Guzzini e Bonacci e volano ai piedi della zona playoff. I rossoblu di Morganti pareggiano 1 a 1 in terra ascolana, a segno Ercoli nel primo tempo

Netta vittoria del Montefano sul Fabriano Cerreto (3-0), la Sangiustese sfiora il colpaccio nella tana dell’Atletico Azzurra Colli (1-1). Sono due dei verdetti della 12esima giornata d’andata del campionato di Eccellenza. È la seconda vittoria di fila fra le mura amiche dei viola di Mariani, al terzo risultato positivo, che calano il tris trascinati da Palmucci (per lui anche una traversa), Guzzini e Bonacci, portandosi a soli due punti dalla zona playoff. Domenica prossima al Dell’Immacolata arriva il Valdichienti, forte del successo sulla capolista Atletico Ascoli (leggi l’articolo). I rossoblu di Morganti, invece, dividono la posta in palio a Colli del Tronto, dopo aver condotto la gara in virtù dell’incornata vincente di Ercoli sul cross da sinistra di Stortini intorno alla mezz’ora del primo tempo. Esattamente 45 minuti dopo il pareggio degli ascolani grazie al tiro a giro dai sedici metri di Del Marro sul secondo palo. La Sangiustese, nel prossimo turno, riceverà la visita del Castelfidardo.

La cronaca di Montefano – Fabriano Cerreto. Il primo squillo del match è viola (13′), ma Bonacci calcia potente addosso a Santini. Sei giri di lancette ed ecco il vantaggio locale: Palmucci raccoglie palla e lascia partire una rasoterra dal limite che vale l’1 a 0. Quindi Sindic ci prova dalla distanza, alto sulla traversa.

Il raddoppio è fotocopia del primo gol (35′): rasoiata di Guzzini, dopo una respinta avversaria. Al tramonto del primo tempo, Santini è attento sulla punizione di Alla. Al 25′ della ripresa Morazzini salva sulla linea una deviazione viola sul cross di Montagnoli. L’azione prosegue ma Rocchi è attento su Magnanelli. Alla mezz’ora la traversa di Palmucci, di pallonetto. Il Montefano chiude i giochi al 36′, con Palmucci che serve Bonacci il quale deposita in rete.

Il tabellino di Montefano – Fabriano Cerreto 3-0:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini (41′ s.t. Meschini), Candidi (24′ s.t. Volponi), Alla, Moschetta, Postacchini, Guzzini (17′ s.t. G. De Luca), Sindic, Stampella (20′ s.t. Latini), Palmucci (39′ s.t. De Marco), Bonacci. A disp.: Bentivogli, F. Camilloni, Boccanera, Dell’Aquila. All.: Mariani.

FABRIANO CERRETO: Santini, Carnevali (37′ s.t. Useini), Mulas, Pagliari (12′ s.t. Nunzi), Stortini (1′ s.t. Bartilotta), Lucarino, Barilaro, Carmenati (32′ s.t. Gubinelli), Montagnoli, Magnanelli, Crescentini. A disp.: Bruni, Lispi, Paoletti, Giorgetti, Stopponi. All.: Destro.

TERNA ARBITRALE: Bini di Macerata (Bara di Macerata – Bellagamba di Macerata)

RETI: 19′ p.t. Palmucci, 35′ p.t. Guzzini, 36′ s.t. Bonacci.

NOTE: ammoniti: Palmucci e Montagnoli. Angoli: 4-2.

Il tabellino di Atletico Azzurra Colli – Sangiustese 1-1:

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Paniconi (17′ s.t. Spadoni), Vallorani, Aliffi, Filipponi, Alfonsi, Jallow (45′ s.t. Poli), Fazzini, Del Marro, Gesuè, Cancrini (17′ s.t. Albanesi). A disp.: Castelletti, Acciarri, Zadro, Pagliacci, Picchi, Pignaloni. All.: Stallone.

SANGIUSTESE: Monti, Pagliarini, Capodaglio, Iuvalè, Monserrat, Stortini, Tomassetti, Ercoli, Zira (37′ s.t. Doci), Merzoug (26′ s.t. Tarulli), Tonuzi. A disp.: Calcabrini, Ciucani, Iommi, Rotondo, Brunori, Tassi, Paniccia. All.: Morganti.

TERNA ARBITRALE: Gorreja di Ancona (Marchei di Ascoli – Fetai di Macerata)

RETI: 31′ p.t. Ercoli, 30′ s.t. Del Marro

NOTE: ammoniti: Alfonsi, Ercoli, Monti, Stortini, Merzoug, Aliffi e Jallow.