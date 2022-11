POLLENZA - Domani alle 17,30 lo spettacolo ideato e curato da Mario Paciaroni

“La violenza sessuale sulle donne”. E’ lo spettacolo musical-giuridico ideato e curato da Mario Paciaroni che aprirà la stagione del teatro Verdi di Pollenza. L’appuntamento, organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è per domani alle 17,30.

Magistrato in pensione, ex presidente del Tribunale sezione penale di Macerata e procuratore di Camerino, Macerata e La Spezia, Mario Paciaroni da sempre attivo sul tema della violenza di genere nelle sue diverse sfaccettature anche quest’anno ha voluto raccontare la più crudele, devastante e umiliante delle violenze di genere.

Lo spettacolo, che sarà anche una lezione comportamentale in materia di sessualità, vuole provocare spunti di riflessione sulla sessualità violenta in danno dell’universo femminile non solo accompagnando lo spettatore nel mondo sconosciuto e proibito della violenza carnale ma anche introducendo uno scenario più subdolo di comportamenti, erroneamente considerati goliardici, ma che sono in realtà giuridicamente violenze sessuali a tutti gli effetti, anche se in forma più attenuata.