PORTO RECANATI - La rassegna parte domani in piazza Brancondi

In partenza a Porto Recanati la rassegna “Il gusto del mare: el maru che te lèa el lìccu”, che fino al 18 dicembre riporterà in vita tradizioni, rituali e sapori della cultura marinara portorecanatese. L’iniziativa fa parte del progetto di Tipicità. Si parte domani, domenica 27 novembre dalle 17 in piazza Branconi con “Sant’Andrè’ de la mugella”, rievocazione della festa di Sant’Andrea, quando tradizionalmente le ciurme si scioglievano e si degustava il vino della chiaètta. Per l’occasione l’accademia del brodetto alla portorecanatese proporrà una degustazione con cartoccio di pesce fritto e pan nociato. L’evento sarà condotto da Sara Santacchi. “Il gusto del mare: el maru che lea el liccù” è organizzato dal Comune di Porto Recanati col co-finanziamento del fondo Feamp.