VOLLEY A3 - Macerata in campo domenica alle 18, lo schiacciatore Andrea Bacco: «Dobbiamo cambiare atteggiamento per non sbagliare più in certi momenti delle partite»

La 9° giornata di Serie A3 Girone Bianco, vede la Med Store Tunit Macerata impegnata in trasferta al Palasport Marco Simoncelli per sfidare Stadium Pallavolo Mirandola, domenica alle 18. I padroni di casa vivono un momento difficile, fermi a quota 6 punti, al terzultimo posto e arrivano da una lunga serie di quattro sconfitte consecutive, l’ultima subita per mano di Monselice per 3-1, in trasferta. Davanti al proprio pubblico Mirandola cercherà quindi di strappare punti alla Med Store Tunit per smuovere la classifica. Anche i biancorossi sono alla caccia di punti e di riscatto, dopo la sconfitta patita in casa contro Garlasco; Macerata vuole tornare alla vittoria e riprendere la sua scalata verso le prime posizioni.

«Vogliamo tornare subito a vincere – commenta lo schiacciatore Andrea Bacco -. Abbiamo ancora l’amaro in bocca per come si è chiusa la gara contro Garlasco. Avevamo conquistato un bel vantaggio nel quarto set e potevamo riaprire la partita, giocandoci poi tutto al tie break, invece ci siamo fatti recuperare. A fine gara abbiamo parlato tra noi, dobbiamo cambiare atteggiamento per non sbagliare più in certi momenti delle partite». Come contro Garlasco, hai avuto già diverse occasioni di entrare e dare una mano alla squadra, non è mai facile scendere in campo a partita in corso, come vivi questi momenti? «Il coach Gulinelli è molto attento a tenerci pronti, ce lo ricorda sempre, dobbiamo entrare in campo e giocare bene come i nostri compagni se non meglio. Ci da tante opportunità di metterci in mostra e aiutare la squadra e ogni volta che mi chiama è quello che cerco di fare: dare il massimo per i miei compagni, aiutarli magari a superare un momento difficile della partita». Domenica avrete l’occasione per rifarvi anche se in trasferta, «Sappiamo che Mirandola darà tutto, gioca in casa e contro di noi non avrà niente da perdere, ma da parte nostra l’obiettivo è chiaro: dobbiamo fare punti. Non possiamo farci sorprendere, dobbiamo controllare il gioco e tornare a vincere». La sfida tra Med Store Tunit Macerata e Stadium Pallavolo Mirandola sarà in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Volley a partire dalle 18 di domenica.