TOLENTINO - La conferenza dello psicopedagogista, direttore della sede di Pesaro dell’associazione "Wega". Presentato il corso gratuito per “Operatore della ristorazione” (Articolo promoredazionale)

L’adolescenza è una fase della vita difficile e complessa per chi la vive e per chi svolge un compito di educatore, come famiglie ed insegnanti. Bisogna dedicare ascolto più che imposizioni e accompagnarlo alla scoperta del proprio essere in divenire. Un’analisi approfondita prima e poi indicazioni chiave e concrete di approccio verso l’adolescenza sono emerse nella conferenza dello psicopedagogista Filippo Sabattini, direttore della sede di Pesaro dell’associazione “Wega”, nell’incontro alla “Fabrica City” di Tolentino.

Sala affollatissima di genitori, insegnanti ed educatori, con la partecipazione del sindaco Mauro Sclavi, dell’assessora comunale Elena Lucaroni e di quella provinciale Laura Sestili. Ringraziamenti al sindaco e agli assessori per la loro presenza e alle tante persone presenti da parte di Wega, impegnata da sempre su temi sociali e disagio giovanile e che nell’occasione ha anche presentato il corso gratuito per “Operatore della ristorazione” dedicato proprio agli adolescenti in dispersione scolastica, che non abbiano compiuto 16 anni e che partirà a breve a Tolentino. Un corso con molta pratica e stage in aziende e con ottime opportunità di lavoro nel quale si cura anche la formazione educativo-emotiva dell’adolescente con esperti.

(info@wegaformazione.com – 0736/848619 – entro il 30 novembre)