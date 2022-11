MONTEFANO - Il Comune ha concluso i lavori in località Casone. Da oggi l'infrastruttura è riaperta al traffico

Riaperto al traffico il ponte in località Casone a Montefano. Dalle 12 di oggi si può tornare ad attraversare il torrente Fiumicello che scorre nella zona. Il ponte era stato chiuso a causa dei danni del maltempo dello scorso 15 settembre. Danni su cui c’era stata una scrupolosa rilevazione da parte del sindaco insieme all’Ufficio tecnico del Comune.

Il ponte da oggi è aperto al traffico con alcune limitazioni, imposte dall’Anas dopo un sopralluogo. Limite di 3,5 tonnellate, velocità massima di 10 chilometri orari, limite di sagoma di 2,55 metri con restringimento della carreggiata. Lungo il percorso che conduce al ponte sono stati messi cartelli con le indicazioni necessari. Il sindaco Angela Barbieri: «L’amministrazione comunale ha agito tempestivamente, di concerto con l’Ufficio tecnico. E’ stato fatto tutto quanto era necessario ed in velocità per riaprire il ponte che – come sappiamo – serve non solo il territorio in provincia di Macerata ma anche parte di quello in provincia di Ancona».