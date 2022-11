L'INIZIATIVA si svolgerà negli spazi della Kos Academy, nell’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza. Prevede 550 ore in aula e 450 ore di tirocinio. Inizierà giovedì 1 dicembre

Partirà il prossimo giovedì, 1 dicembre, il primo corso del Gruppo Kos aperto a tutti e destinato alla formazione di operatori socio sanitari (oss). L’obiettivo dell’iniziativa che si svolge negli spazi della Kos Academy nell’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza è quello di contrastare con nuovi percorsi formativi mirati la carenza di personale sanitario sul territorio. Il corso ha ricevuto l’accreditamento dalla Regione e prevede 550 ore di formazione in aula e 450 ore di tirocinio nelle strutture del Gruppo Kos della provincia di Macerata: l’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza, la casa di cura Villa dei Pini di Civitanova e la residenza Anni Azzurri Santa Maria in Chienti di Montecosaro. «Il Gruppo Kos ha da sempre investito nella formazione, realizzando negli anni oltre 380 corsi dedicati – si legge nella nota -. Nel 2021 l’attività formativa ha coinvolto oltre 10.880 persone, per 46.690 ore di formazione erogate e oltre 1.170 crediti ECM. Per la prima volta l’esperienza del Gruppo, grazie all’accademia di formazione Kos Academy, viene messa a disposizione di tutti.

«L’obiettivo di questo corso è quello di migliorare la qualità del servizio verso gli ospiti, trasferendo ai futuri operatori socio sanitari, attraverso una formazione multidisciplinare e continuativa, le competenze tecniche in ambito clinico che da oltre 60 anni sono patrimonio dei professionisti del Santo Stefano – dice Giuseppe Vailati Venturi, amministratore delegato del Gruppo Kos -. È grazie al lavoro svolto nell’ambito della formazione che oggi avviamo questa iniziativa che garantisce un efficace e moderno sistema di formazione, anche in risposta ai bisogni di salute e assistenza che sono in continuo cambiamento».

Il corso si rivolge a giovani che abbiano compiuto il 17esimo anno di età, in possesso di diploma dell’obbligo e, per i cittadini stranieri, di un documento che attesti il valore del titolo di studio. La durata complessiva è di circa 12 mesi, comprensivi di lezioni, tirocinio ed esame finale. Gli allievi, a seguito del conseguimento della qualifica professionale, potranno effettuare un colloquio di lavoro per valutare eventuali opportunità di assunzione nell’ambito delle strutture del Gruppo.

È possibile iscriversi al corso entro venerdì 25 novembre visitando il sito www.sstefano.it/corso-oss. Le lezioni si svolgeranno, a partire dal mese di dicembre, all’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena, in via Aprutina 194.

Il corso è valido anche per riconoscimento di punteggio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ata) degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali e permetterà di partecipare ai concorsi pubblici per posizioni in strutture ospedaliere.