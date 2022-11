CAMERINO - Seminario organizzato dalla Scuola di giurisprudenza di Unicam

“Sicurezza, globalizzazione e nuove minacce”. E’ il titolo del seminario organizzato dalla Scuola di giurisprudenza di Unicam per oggi, nell’ambito delle attività formative offerte agli studenti, molti dei quali appartenenti alle varie forze di polizia. Il seminario vuole evidenziare le nuove minacce che l’attuale conflitto ha fatto emergere e l’obiettivo dell’attività didattica è anche quello di far conoscere le modalità d’azione degli organismi sovrannazionali evidenziando la loro efficacia e le relative criticità.

Interverranno relatori di settore: il generale di corpo d’armata della riserva Enrico Pino dell’Esercito ed il generale di brigata della riserva dell’Arma Marco Di Stefano.

Il seminario è inerente al nuovo corso di laurea in “Scienze giuridiche per l’innovazione organizzativa e la coesione sociale” (L 14) che ha già avuto un numero considerevoli di iscritti ed è stato organizzato da Catia Gentilucci, docente di Economia civile.

La partecipazione al seminario è gratuita ed è aperta a tutti. Verranno riconosciuti 1 Cfu sia per gli iscritti alla Scuola di Giurisprudenza che per gli appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Macerata. Per info: Michela.sgriccia@unicam.it