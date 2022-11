CONFERENZA sul tema: «Il linguaggio cifrato della verità in Karl Jaspers», appuntamento agli Antichi Forni in programma giovedì 24 novembre alle 21

Per il secondo appuntamento di incontri filosofici, la Scuola Popolare di Filosofia di Macerata, ospiterà la professoressa Fabiola Falappa con una conferenza sul tema: “Il linguaggio cifrato della verità in Karl Jaspers”. Coniugando un chiaro metodo de ricerca, dato dalla sua formazione scientifica, alla inesauribile passione per la filosofia e il pensiero, Jaspers ci offre una simbiosi dei due metodi di indagine e ci porta a cercare il vero, l’autenticità dell’esistenza e la possibile libertà nella trascendenza, laddove il simbolismo inconscio può trovare i segni, le “cifre” della verità dell’essere», si legge nella nota degli organizzatori. Appuntamento agli Antichi Forni, giovedì 24 novembre alle 21.