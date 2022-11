MACERATA - Incidente sulla strada che sale da Piediripa: coinvolti un'auto e un furgone. Nessun ferito grave, lunghe code

Tamponamento: traffico in tilt e lunghe code. E’ successo a Macerata, in via Bramante, la strada che sale da Piediripa. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, coinvolti un furgone e un’auto. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e carabinieri. Le condizioni delle persone coinvolte non dovrebbero essere particolarmente gravi. Dopo il tamponamento si sono formate lunghe code e rallentamenti al traffico.