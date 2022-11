CASTELRAIMONDO - Venerdì 25 novembre, alle 21.15, la Filodrammatica Piorachese presenterà lo spettacolo, tratto dal testo di Eduardo Scarpetta e adattata da Luisella Tamagnini in dialetto locale. La commedia aprirà la sesta edizione del Teatro delle Armonie

Apre con un classico della commedia la sesta edizione del Teatro delle Armonie al Lanciano Forum di Castelraimondo. Venerdì 25 novembre, alle 21.15, la Filodrammatica Piorachese presenterà “Miseria e nobiltà”, tratta dal testo di Eduardo Scarpetta e adattata da Luisella Tamagnini in dialetto locale. «La rassegna di Castelraimondo si evidenzia, in questa stagione, per un’offerta poliedrica, che spazia in diversi generi e che potrà soddisfare tutti i palati – scrive l’amministrazione comunale -. La compagnia di Pioraco è reduce da un successo lusinghiero con questa opera che, già portata in scena nel 1998, rappresenta un vero e proprio cavallo di battaglia per la truppa piorachese».

«Un’opera nota ed un nostro cavallo di battaglia – commenta la regista della compagnia Luisella Tamagnini – che prende spunto dall’opera di Scarpetta e che si trasferisce e si ambienta nella società della nostra provincia. La storia racconta di una serie di drammaticità familiari che, per incanto e per miracolo, ad un certo momento cambiano radicalmente in meglio. Ma è una finzione, pure se nessuno impedisce di godersi i momenti migliori dell’insperata occasione».

La famosa commedia di Eduardo Scarpetta è stata adattata in dialetto piorachese ed ambientata a Pioraco intorno al 1913. Una famiglia in perenne stato di bisogno viene ingaggiata da un giovane nobile e ricco per rappresentare la sua famiglia presso il futuro suocero, molto ricco ma non nobile, che esige per la figlia una importante promozione sociale.

L’ingresso è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3382595480 o 3357681738. Non sono previsti abbonamenti.