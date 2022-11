ECCELLENZA - I ragazzi di Bolzan vincono 3 a 1 in trasferta contro il Marina trascinati da Passewe, Sfasciabasti e Andrea Lattanzi. Insieme all'Atletico Azzurra Colli inseguono l'Atletico Ascoli, bloccato sull'1 a 1 dai viola di Mariani (a segno Palmucci)

Il Valdichienti fa suo per 3 a 1 il testa coda in trasferta contro il Marina e vola al secondo posto (insieme all’Atletico Azzurra Colli), a soli quattro punti dalla capolista Atletico Ascoli, rallentato da un grande Montefano (1-1). In terra anconetana gli uomini di Bolzan calano il tris trascinati da Passewe (a tu per tu con il portiere avversario), Sfasciabasti (tiro da fuori) e Andrea Lattanzi (rigore). Vano il gol locale di Pierandrei, sugli sviluppi di un corner, che aveva momentaneamente riaperto i giochi. Domenica prossima il Valdichienti cercherà di accorciare ancora di più in vetta, dato che al Comunale di Villa San Filippo arriverà proprio la leader Atletico Ascoli. I viola di Mariani, stabilmente a centro classifica, riceveranno la visita del Fabriano Cerreto.

Di seguito la cronaca di Atletico Ascoli – Montefano. Primo squillo dei padroni di casa, all’8′ Rocchi devia in angolo un calcio piazzato di Di Matteo. Al 12′ Bonacchi trova l’opposizione della difesa locale. Poi ci prova Sindic (centrale), che al 18′ serve Postacchini, la cui incornata termina fra le mani di Battistelli. Il portiere viola c’è anche al 26′ sul tentativo di Di Ruocco. Al 32′ è la volta del Montefano, ma Battistelli è attento. I viola, però, sbloccano un minuto più tardi grazie al sinistro di Palmucci, bravo ad inserirsi su un traversone in area. I ragazzi di Mariani ci provano anche al 39′, con la girata di Stampella che si spegne sul fondo. Al tramonto del primo tempo il pareggio dell’Atletico Ascoli: calcio piazzato dalla fascia, Vechiarello tira di prima intenzione con una traiettoria insidiosa che supera Rocchi. La ripresa entra nel vivo solo nel finale, senza cambiare le sorti del match. Al 31′ Guzzini svetta ma non inquadra lo specchio. Rocchi è invece decisivo allo scadere dei regolamentari, quando sventa il diagonale potente di Ambanelli. In pieno recupero ancora Atletico Ascoli, ma Minnozzi mira a lato di testa, sul corner di Vechiarello.

Il tabellino di Marina – Valdichienti 1-3:

MARINA: Barzanti, Cucinella (23′ s.t. Cammarino), Maiorano, Medici, Carloni, Rossetti (1′ s.t. Lazzarini), Catalani (33′ s.t. Droghini), Gagliardi, Pierandrei, Omenetti (40′ s.t. Frulla), Sbarbati. A disp.: Mancini, Vinacri, Piermattei, Paradisi, Bugatti. All.: Fenucci.

VALDICHIENTI: Rossi, Cernetti (20′ s.t. Del Brutto), Tombolini, Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Triana, Sfasciabasti (40′ s.t. Morresi), Passewe, Palmieri (20′ s.t. Mazzieri), Andrea Lattanzi. A disp.: Cingolani, Alessandrini, Giannini, Elias Celli, Minella, Del Gobbo. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Sabbouh di Fermo (Bruscantini di Macerata – Silvestri di Ascoli)

RETI: 37′ p.t. Passewe, 46′ p.t. Sfasciabasti, Pierandrei, 28′ s.t. Andrea Lattanzi

Il tabellino di Atletico Ascoli – Montefano 1-1:

ATLETICO ASCOLI: Battistelli (38′ s.t. Novi), Marucci, Casale, Lanza, Gabrielli (38′ s.t. Ambanelli), Felicetti, Di Ruocco (44′ s.t. Marini), Esposito (32′ s.t. Capponi), Di Matteo, Minnozzi, Vechiarello. A disp.: Cicconi, Sabatini, Mataloni, Mattei, Andreucci. All.: Giandomenico.

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Candidi (15′ s.t. Latini), Alla (44′ s.t. Gaetano De Marco), Moschetta, Postacchini, Guzzini, Sindic, Stampella (15′ s.t. Giovanni De Luca), Palmucci (37′ s.t. Camilloni), Bonacci. A disp.: Bentivogli, Meschini, Trabelsi, Boccanera, Dell’Aquila. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Ferroni di Fermo (Tidei di Fermo – Sorrentino di San Benedetto)

RETI: 33′ p.t. Palmucci, 42′ p.t. Vechiarello

NOTE: ammoniti: Gabrielli, Vechiarello, Di Matteo, Guzzini, Morazzini, Stampella, Alla, Bonacci. Angoli: 6-2.