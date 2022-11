Tour operator alla scoperta di Macerata

TURISMO - Venticinque gli operatori che sono arrivati in città per un educational organizzato da Travel Quotidiano, Grotte di Frasassi e Sferisterio

Venticinque tour operator provenienti da tutta Italia sono stati ospiti oggi a Macerata nel corso di un educational organizzato dal gruppo editoriale Travel Quotidiano, in collaborazione con le Grotte di Frasassi e il marketing dello Sferisterio.

A fare gli onori di casa, l’assessore al Turismo e Sport Riccardo Sacchi che ha dato il benvenuto agli ospiti che hanno poi proseguito nella visita presso i luoghi più attrattivi della città: l’Arena Sferisterio, Palazzo Buonaccorsi, che vede attualmente esposta una mostra delle opere del Crivelli, il Museo della Carrozza e, infine, il Teatro Lauro Rossi. Già lo scorso ottobre erano arrivati in città altri 20 tour operator provenienti dalla Germania, Olanda, Belgio e Nord Europa. E c’è già in programma, per i primi giorni di dicembre, un altro evento che vedrà ospitare nel Maceratese altri 25 operatori italiani. L’obiettivo è quello di far conoscere le bellezze della città ad un maggior numero di operatori del settore per far aumentare la domanda dei prodotti turistici.