IL PROGETTO - Visite guidate dedicate alle persone con disabilità. La vice sindaca D'Alessandro: «L’idea nasce dal presupposto che l’arte, oltre a essere un mezzo di comunicazione dalle forti potenzialità, rappresenta un prezioso veicolo di emozioni e una modalità privilegiata di connessione tra le persone»

L’arte e la cultura come strumenti nel processo di inclusione sociale delle persone con disabilità. E’ questo uno degli obiettivi di “Macerata Inclusiva”, il claim che identifica il percorso intrapreso dall’assessorato alle Politiche sociali con l’obiettivo primario di consentire a tutti di partecipare pienamente e attivamente alla vita della comunità rafforzando il senso di appartenenza alla comunità stessa.

Obiettivo, che a partire dai prossimi giorni fino alla metà di dicembre, si materializzerà con diversi appuntamenti all’interno del tour “Macerata e l’arte del cielo”, iniziativa realizzata nell’ambito del progetto europeo Adrinetbook, dell’assessorato alla Cultura con azioni che coinvolgono anche quello al Turismo, che ha proposto un nuovo prodotto turistico legato al libro, che valorizza gli spazi della Biblioteca Mozzi Borgetti e che prevedeva anche il coinvolgimento di associazioni locali con utenza fragile per la promozione del tour.

«Macerata Inclusiva significa sensibilità nel disegnare e realizzare processi e percorsi diretti a favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, della terza età e giovani – afferma la vice sindaca e assessora alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. La carenza relazionale ed educativa rendono le persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale. Per questo noi mettiamo le persone, tutte, al centro delle nostre azioni, e, in questo caso, le iniziative organizzate, oltre a far vivere appieno la città, a far conoscere il patrimonio artistico e culturale che Macerata offre, vanno proprio in questo senso. Vengono promosse per garantire a tutti la partecipazione sociale e allo stesso tempo per sensibilizzare la comunità all’accoglienza e alla reale inclusione. L’idea nasce dal presupposto che l’arte, oltre a essere un mezzo di comunicazione dalle forti potenzialità, rappresenta un prezioso veicolo di emozioni e una modalità privilegiata di connessione tra le persone».

Il nuovo ciclo di visite, messo a punto dai Servizi sociali comunali in sinergia con l’ufficio Europa e Macerata Musei e che vede il coinvolgimento delle realtà associative della città che operano nel campo della disabilità, della terza età, della fragilità e dei minori – Ircr, Attivi Si Nasce, Glatad, “Piombini – Sensini”, sezioni provinciali di Macerata dell’Ente nazionale sordomuti e dell’Unione Italiana Ciechi, Centro Ci sono anch’io, Fondazione Anffas di Macerata, Nessuno escluso dell’associazione Papa Giovanni XXIII e I Nuovi Amici – si concretizzerà in veri e propri percorsi di fruizione dell’arte attraverso attività mediate da personale esperto. Il progetto valorizza l’approccio inclusivo già presente nei Musei civici e la proposta avanzata alle associazioni, in questo senso, va ad arricchire quanto già offerto.

Le visite, che verranno effettuate secondo un preciso calendario, sono state precedute da incontri tra il personale dei Musei civici e gli educatori dei gruppi delle persone con disabilità cognitive al fine di predisporre laboratori propedeutici all’interno dei centri diurni o di aggregazione e facilitare la comprensione dei contenuti che verranno illustrati nel corso delle visite. Per le persone ipoudenti o sorde sarà garantita la prestazione in LIS.

Il calendario degli appuntamenti messo a punto dall’assessorato ai Servizi sociali prevede giovedì 24 novembre e martedì 20 dicembre, in collaborazione con Ircr e Attivi Si Nasce, giovedì 1 dicembre e 15 dicembre con Glatad e associazione “Piombini – Sensini di Macerata, 16 dicembre con Ens e UIC (presente l’interprete LIS) il tour che comprende la visita sala dell’Eneide, la spiegazione dell’orologio astronomico e la visita alla Biblioteca Mozzi Borgetti dove è custodito l’Astronomicum di Pietro Apiano, venerdì 25 novembre, con Centro Ci sono anch’io, Fondazione Anffas di Macerata, Nessuno escluso, Associazione Papa Giovanni XXIII, e venerdì 2 dicembre con l’associazione I Nuovi Amici di Macerata le visite a Palazzo Buonaccorsi, alla sala dell’Eneide, al Museo della carrozza, un laboratorio sulle stelle e infine il carosello dell’orologio della Torre Civica.