Investimento davanti ai Cappuccini

MACERATA - L'incidente intorno alle 19 di fronte alla chiesa. Ferita una 70enne che è stata portata in pronto soccorso

Investimento davanti alla chiesa dei Capuccini, a Macerata. Una donna, di 70anni, intorno alle 19 di oggi è rimasta ferita dopo essere stata urtata da una vettura nel quartiere Santa Lucia, all’incirca di fronte alla chiesa. Nulla di grave per la donna che è stata soccorsa dal 118 e dopo le prime cure sul posto è stata portata al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Macerata dove è entrata con un codice giallo. L’incidente è avvenuto mentre in città pioveva e proprio la pioggia potrebbe aver avuto un ruolo. Per accertare la dinamica di quello che è successo sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale di Macerata.

(Foto di Fabio Falcioni)