CIVITANOVA - I carabinieri a cavallo si sono esibiti al Varco sul mare, a causa del cattivo tempo è saltata la parata in giro per la città. LA GALLERIA

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

La pioggia rovina la parata, ma non spegne l’entusiasmo per la fanfara dei carabinieri. Fuori programma oggi pomeriggio a causa del maltempo che a partire dalla tarda mattinata in maniera costante ha bagnato la città impedendo la sfilata del quarto reggimento di Roma arrivato a Civitanova su invito del presidente Anc Roberto Ciccola.

E così niente esibizione per le vie della città che erano state vestite col tricolore per l’occasione, ma un folto pubblico ha comunque sfidato il tempo e si è raccolto sotto al Varco sul mare dove si è svolta in forma ridotta la cerimonia con l’esibizione dei 19 puledri e dei loro condottieri.

Tanti soprattutto i bambini che non hanno resistito e a fine manifestazione hanno avvicinato i cavalli scattando foto e salendo sui puledri della fanfara. Tra i presenti il nuovo comandante regionale dell’Arma, Salvatore Cagnozzo, il comandante provinciale Nicola Candido, il comandante del Norm della Compagnia di Civitanova Cristian Mucci. Presente il questore Vincenzo Trombadore, Giovanna Piermanni, vedova del maresciallo medaglia d’oro al valor militare e per l’Anc il generale Tito Baldo Honorati. Sul tappeto rosso anche tutti i comandanti e dirigenti della città, dalla Capitaneria di porto, alla guardia di finanza, dal commissariato alla polizia stradale e tutte le associazioni combattentistiche e la protezione civile.

Presente anche la famiglia Mori dell’omonima scuderia che ogni volta ospita i cavalli. Assente invece “Briciola” la mascotte della Fanfara che è diventata a suo modo una star tanto che proprio oggi era impegnata assieme al luogotenente Fabio Tassinari nella trasmissione Italia sì su Rai 1.

Ad aprire con gli interventi il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha ringraziato tutti i presenti: «è un onore tornare ad ospitare la fanfara che manca dalla città dal 2018. La Fanfara a cavallo accompagna le cerimonie ufficiali al Quirinale ed è qualcosa che tutto il mondo ci invidia. Vedere 19 cavalli assieme ai conduttori esibirsi è uno spettacolo unico».

Anche il generale Tito Baldo Honorati ha ringraziato la fanfara e ricordato l’eroico esempio di Piermanni a cui idealmente ogni attività che coinvolge l’Arma è dedicata: «questa manifestazione è sempre seducente e affascinante seppur in forma ridotta – ha detto – Sono anni che ho l’onore di ricordare Piermanni e ogni volta provo un’ emozione a rivolgere il pensiero ad uomo entrato nella memoria collettiva della città e della regione intera. L’eroismo di Piermanni non è tanto nella sua morte, ma nella scelta di partecipare a quella operazione, lui che si trovava in licenza, ma non ha esistato ad assumersi quella responsabilità. Domani festeggeremo la Virgo fidelis e nella preghiera chiediamo di darci l’entusiasmo per testimoniare la fedeltà ai valori. Mi rivolgo allora ai colleghi e ai cittadini, rinforziamo in noi un po’ dell’esempio di Piermanni».

Spazio poi ai brani suonati dalla Fanfara con il reportorio classico delle marcette e la conclusione, emozionante affidata all’inno nazionale. «Per noi è sempre un onore venire in questa città – ha detto il conduttore della Fanfara, vicebrigadiere Antonio Moretti – l’affetto, l’accoglienza e le vostre parole ci scaldano il cuore e danno senso all’impegno che mettiamo durante l’anno». A conclusione della manifestazione i cavalli della Fanfara sono rimasti per un po’ nel piazzale del Varco per le tradizionali foto di rito e per la gioia dei bambini che hanno potuto apprezzare da vicino la docilità di questi splendidi esemplari saggiandone la pazienza e mansuetudine.

Domani mattina la Fanfara farà tappa a Loreto in occasione del ritrovo annuale dell’associazione nazionale carabinieri dove si svolgerà anche una messa alle 11.30.