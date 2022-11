BELFORTE - L'appuntamento è per il 26 novembre dalle 20,30 al ristorante ChiaroScuro

Una serata all’insegna della solidarietà, ma anche del gusto, musica e svago. La voce del cuore per la chirurgia odv organizza una cena di beneficenza per sabato 26 novembre dalle 20,30 al ristorante ChiaroScuro di Belforte del Chienti.

Il momento conviviale è aperto a tutti, non mancheranno momenti di intrattenimento grazie alla partecipazione di un ospite d’eccezione, il comico Piero Massimo Macchini. A rallegrare ulteriormente la festa ci penserà la musica e l’animazione di Alessandra Gallicchio Trio.

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per l’odv La voce del cuore per la chirurgia, impegnata negli ospedali delle Marche con particolare riguardo alle realtà della zona montana e pedemontana di Camerino e San Severino Marche. L’associazione promuove l’assistenza dei pazienti, la conservazione dei servizi sanitari e l’importanza del rapporto medico-paziente.

Prenotazioni entro il 22 novembre, per informazioni e costi chiamare il 3339324723