STORIA - Dopo il passaggio di Massimo Ciocci ai nerazzurri, la squadra di Giovanissimi del presidente Vittorio Pierantoni disputò un'amichevole a San Siro davanti a 50mila spettatori. Era il 1982. Giocatori e e allenatori si sono ritrovati per ricordare quella indimenticata giornata

di Andrea Cesca

Quella volta che il Corridonia giocò a Milano contro l’Inter. Quarant’anni dopo la partita disputata allo stadio San Siro – Giuseppe Meazza giocatori ed allenatori si sono ritrovati a tavola per ricordare la sfida contro i nerazzurri nella scala del calcio, di fronte a cinquantamila spettatori. Era l’anno 1982, quello dell’Italia mundial, ed il giovanissimo Massimo Ciocci era stato appena acquistato dall’Inter di Ivanoe Fraizzoli.

Il Corridonia del presidente Vittorio Pierantoni aveva chiesto (e ottenuto) di inserire nel contratto la disputa di una partita amichevole fra la sua squadra Giovanissimi e quella nerazzurra prima di una partita di Serie A. Quella domenica a Milano era in programma Inter-Napoli, la squadra di Eugenio Bersellini affrontava quella di Rino Marchesi, nelle cui file militava Massimo Palanca. L’arbitro Rosario Lo Bello.

La comitiva rossoverde era partita la mattina prima per Milano ed era stata ospite del sodalizio nerazzurro. Dopo aver visitato la città, il momento tanto atteso della gara. «I tifosi del Napoli facevano il tifo per noi» ricorda Massimo Ciocci, che aveva disputato altri provini con Fiorentina e Bologna, ma all’offerta dei felsinei preferì quella dell’Inter. Allo stadio, a bordo campo, quel giorno c’era anche Sandro Mazzola. La squadra Giovanissimi del Corridonia guidata in panchina da Fiorenzo Pettinari (nel suo curriculum anche uno scudetto vinto con gli Allievi della Maceratese a Catania) perse per 1 a 0 su autorete «ad essere sinceri avevamo avuto qualche occasione in più dell’Inter» dice Pettinari.

Di quella squadra facevano parte Jerry Silvestri, Fabio Verdini, Umberto Zaffrani, Gianluca Ribichini, Lorenzo Zaffrani, Mauro Gismondi, Simone Bedetta, Gionni Tamburri, Stefano Pianesi, Tiziano Taglioni, Andrea Ribichini, Renzo Renzi, Massimo Orici, Daniele Tentella, Massimo Ciocci, Renzo Nobili, Roberto Liseri.

Tanti di loro, insieme a Fiorenzo Pettinari e al suo vice Giacomo Ruggeri hanno ricordato con piacere un evento che li tiene ancora uniti. Con tanto di torta e foto ricordo.