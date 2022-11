Un albero-presepe fatto a mano

RECANATI - L'inaugurazione dell’installazione realizzata dalle Social Catenelle giovedì 1 dicembre alle 18 in via del Risorgimento nel rione Castelnuovo

Sarà inaugurato giovedì 1 dicembre, alle 18, in via del Risorgimento nel rione Castelnuovo di Recanati, l’originale albero-presepe che raccoglie in un’unica soluzione i due simboli natalizi. L’installazione è stata realizzata dalle Social Catenelle, il gruppo di yarn bombmig con la passione per l’uncinetto, la maglia e per tutto ciò che concerne l’uso del filo e della stoffa, in collaborazione con Le fate Laboriose.

«Il lavoro vuole essere una metafora dello stare insieme e creare installazioni con materiali diversi tra loro -come diverse sono le abilità di ciascuna- uniti in un trionfo di stoffe, lane, catenelle, pompon, ricami e colori che riscaldano i cuori dei passanti – scrivono gli organizzatori -. L’opera, interamente realizzata a mano con materiali di riciclo, è un assemblaggio caratterizzato dalla semplicità delle forme in stile Naif e dall’immediatezza della scena che si svolge sullo sfondo di un albero di Natale geometricamente scomposto, con volumi interrotti e ricongiunti. Ogni cucitura diventa simbolo di riconciliazione dopo gli strappi inferti al tessuto sociale, provocati da conflitti, guerre e crisi varie che attraversano la nostra società. Perciò l’accensione dell’albero rappresenta un messaggio di pace, speranza e fiducia». Seguirà il brindisi di auguri nel cortile del Circolo Ricreativo Culturale B. Gigli (ex Dopolavoro) con l’assaggio di vini offerti dall’Azienda Agraria “Degli Azzoni Avogadro Carrador” spiegati e illustrati da Roberta Smorlesi e Lorenzo Gigli i sommelier del corso di studio “Conoscere il vino” proposto dall’Uniper (Università d’Istruzione Permanente “Don Giovani Simonetti”) di Recanati. L’evento è patrocinato dal Comune di Recanati.