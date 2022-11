TOLENTINO - La Giunta ha approvato il progetto esecutivo della struttura in viale Giovanni XXIII

Riqualificazione del campo da basket in viale Giovanni XXIII a Tolentino, approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per un importo di 52mila euro. «E’ volontà dell’Amministrazione procedere ad un intervento di riqualificazione al fine di assicurarne la piena fruibilità da parte dei cittadini – si legge in una nota del Comune – Pertanto è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori e contabilità dell’intervento al geom. Riccardo Sbergami di Tolentino».