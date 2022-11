MACERATA - Terminato il nuovo corso promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo

Formazione continua nel mondo dell’edilizia, con una grande partecipazione agli appuntamenti promossi da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Visto l’interesse, l’associazione ha infatti organizzato il quarto corso a Macerata per installatori di sistemi a cappotto con esame di certificazione (norma uni 11716:2018), riconfermando il successo delle passate edizioni. La sessione, che si è conclusa alla Sds Color di Piediripa, ha visto anche la collaborazione di Kerakoll, dell’ente certificatore Apave e della cassa edile Cedam di Ancona.

Ecco la lista dei partecipanti: Lorenzo Bianchi (Euroedil costruzioni); Claudio Capriotti (Abbellocasa); Enrico Rapaccini (Rinnovare e decorare); Giacomo Tobaldi (Lu Muratò); Luigi Vitali (Bio Edilizia).

Stefano Foresi, responsabile Edilizia Confartigianato Mc-Ap-Fm vuole ringraziare i partner SDS Color, Kerakoll, Apave e Cedam Ancona per il sostegno e tutti i partecipanti «che dimostrano ancora una volta quanto gli associati siano interessati alla formazione e all’aggiornamento. Proseguiremo nel nostro compito di progettazione di percorsi utili alla categoria».

Per questo Confartigianato sta organizzando anche un nuovo corso gratuito per aggiornamento ponteggi, rivolto ad artigiani titolari, soci e dipendenti purché abbiano già effettuato il corso base. Gli addetti al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione dei ponteggi che hanno già ottenuto l’attestato di partecipazione al corso base (cosiddetto patentino), hanno infatti l’obbligo di effettuare un aggiornamento quadriennale. Al termine dell’incontro verranno approfonditi temi d’interesse per la categoria. Il prossimo appuntamento con il corso è previsto per il 1° dicembre a Macerata (dalle 15.30 alle 19.30).

Inoltre, Confartigianato, in collaborazione con Big Mat Sbaffi, organizza due appuntamenti gratuiti dedicati alle imprese del settore edilizia sull’utilizzo della Linea vita. Informazioni, montaggio e normativa vigente saranno gli argomenti trattati con la partecipazione di Voltolini – Linea Vita Service srl. I corsi si svolgeranno dalle 17 alle 19, giovedì 17 novembre nella sede Confartigianato di Cingoli (via Del Podestà 8) e giovedì 24 novembre nella sede di Macerata (via Pesaro 21). Per info: Stefano Foresi 0733 366449 – 320 0998252. s.foresi@confartigianatoimprese.org .