14 Novembre 2022

Un premio Oscar per la prima nazionale di Compagnia della Rancia, in occasione della prima nazionale del nuovo spettacolo “Una volta nella vita”, che ha visto la luce a Tolentino lo scorso maggio: presente Markéta Irglová, autrice delle musiche e vincitrice di un premio Oscar per la miglior canzone “Falling Slowly” insieme a Glen Hansard per il film “Once” di John Carney, da cui è tratto lo spettacolo. Markéta Irglová oggi è anche interprete della canzone Take heart di Glen Hansard sul coraggio, la determinazione e la tenacia degli ucraini. La prima è avvenuta l’11 novembre al teatro San Babila di Milano. «“Una volta nella vita” è molto più di una storia d’amore tra un ragazzo e una ragazza: è il racconto di vite vissute in un vortice continuo, tra sogni, speranze e vita reale, è un’emozionante storia di coraggio e perseveranza attraverso il linguaggio universale della musica». Tratto dall’omonimo film irlandese del 2006 scritto e diretto da John Carney, vincitore del Premio Oscar per la miglior canzone con Falling Slowly, Once diventa uno spettacolo musicale nel 2011 con il libretto di Enda Walsh, ottenendo fin da subito un grande successo (anche grazie alla colonna sonora scritta da Glen Hansard e Markéta Irglová) e vincendo 8 Tony Award, 2 Olivier Award e un Grammy Award. Compagnia della Rancia ha aderito alla rete di Affido Culturale, progetto che promuove l’incontro e l’accesso alla cultura con opportunità di bellezza e di crescita rivolto a bambini, ragazzi e adulti. E’ attivo a livello nazionale selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dal 2021 presente a Milano, da settembre 2022 prosegue grazie al contributo di Fondazione Cariplo con gli enti Mitades, Zerodiciotto, Fondazione Somaschi, Mamme a Scuola, La Cordata e Ibva.

