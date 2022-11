PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Fuori rosa capitan Ciaramitaro e gli attaccanti Ruzzier e Cuccù, i biancoazzurri di Busilacchi vincono 3 a 2 contro i biancorossi di Canesin, che contestano l'espulsione a Monserrat e il seguente rigore a sfavore. Classifica cortissima, l'unica staccata è la capolista Civitanovese

di Michele Carbonari

Solo poche maceratesi sorridono nella decima giornata d’andata nel girone B di Promozione: una vince (Trodica), due pareggiano (Potenza Picena e Civitanovese) e quattro perdono (Cluentina, Aurora Treia, Matelica e Casette Verdini). Turno di riposo per il Corridonia. A parte la capolista Civitanovese, staccata a quota 22 punti, tutte le altre sedici squadre sono raccolte in appena sei lunghezze (da 15 a 10).

L’unica a vincere, come detto, è il Trodica: al San Francesco contro la Cluentina finisce 3 a 2. Determinante l’episodio avvenuto a metà primo tempo, che condiziona il proseguo del match. Angolo per i padroni di casa, Cingolani colpisce in porta e l’estremo difensore ospite Amico respinge con i pugni. Secondo l’arbitro Motzo della sezione di Pesaro a colpire con le mani è stato l’attaccante biancorosso Monserrat e quindi decreta espulsione e rigore, fra le proteste. Dal dischetto trasforma lo stesso Cingolani. Nonostante l’inferiorità numerica la Cluentina perviene al pareggio con Salvatico. Nella ripresa il Trodica accelera e porta a casa i tre punti trascinato da Zandri (su cross di Frinconi), che poi veste i panni dell’assistman battendo l’angolo per l’incornata di Cognigni. Nel finale accorcia le distanze Guermandi, sempre su corner. I biancorossi di Canesin sono intenzionati a fare ricorso sia per il cartellino rosso che per l’errore tecnico del direttore di gara. Il Trodica di mister Busilacchi, che in settimana si è separato da tre big come Ciaramitaro, Ruzzier e Cuccù, sale al secondo posto al pari di Monterubbianese e Monturano Campiglione (che ha battuto all’inglese il Casette Verdini).

Dividono la posta in palio, 1 a 1, Potenza Picena e la capolista Civitanovese (leggi l’articolo). La classifica è cortissima e addirittura sei sono le squadre che condividono l’ultimo posto. Fra queste la Cluentina e il Matelica. Ai ragazzi di Ciattaglia non bastano la doppietta di Raponi e il rigore di Chornopyshchuk: al Giovanni Paolo II l’Atletico Centobuchi passa 4 a 3. Novità tra i pali biancorossi, arriva il 43enne ed ex professionista Paolo Ginestra, ai saluti Alex Bonifazi. Cade in trasferta, invece, l’Aurora Treia. La Futura 96 cala il poker, vani i gol di Panichelli (di testa su punizione di Badiali) e Voinea (rigore).

La top 11 (3-4-3): Taborda (Civitanovese); Brandi (Cluentina), Dutto (Potenza Picena), Federico Ruggeri sr (Civitanovese); Lami (Casette Verdini), Panichelli (Aurora Treia), Zandri (Trodica), Garcia (Civitanovese); Raponi (Macelica), Cingolani (Trodica), Abbrunzo (Potenza Picena). All.: Busilacchi (Trodica).

Il personaggio della settimana: Massimo Bulisacchi (Trodica). Il mister biancoazzurro si ritrova con tre pedine importanti fuori rosa (capitan Ciaramitaro e gli attaccanti Ruzzier e Cuccù) ma riesce a ricompattare l’ambiente e portare a casa una vittoria importante che proietta la squadra al secondo posto in classifica.