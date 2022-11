APPIGNANO - Al via la rassegna, affidata all'associazione culturale, musicale e artistica “Gli stronati” di Macerata. Ricco il cartellone di eventi di prosa, cultura e musica fino a maggio 2023. In apertura “Cose dell’addru munnu” della compagnia teatrale Terra dei Fioretti. Il sindaco Mariano Calamita, il vice Stefano Montecchiarini, l’assessore alla Cultura Federica Arcangeli hanno presentato il programma

Al via la stagione teatrale del teatro Gasparrini di Appignano con un ricco cartellone di spettacoli di prosa, cultura e musica fino a maggio 2023. In apertura del primo spettacolo in programma “Cose dell’addru munnu” della compagnia teatrale Terra dei Fioretti. Il sindaco Mariano Calamita, il vice Stefano Montecchiarini, l’assessore alla Cultura Federica Arcangeli hanno presentato il cartellone di eventi che caratterizzerà l’intera stagione del teatro Gasparrini affidata all’associazione culturale, musicale e artistica “Gli stronati” di Macerata. «Con soddisfazione apriamo la nuova stagione teatrale di Appignano che si compone di ben 16 date in programma tra prosa, concerti, appuntamenti culturali e spettacoli per famiglie e bambini – ha dichiarato il sindaco di Appignano Mariano Calamita –. Quest’anno abbiamo puntato su un programma ricco di eventi appetibili per tutti i gusti e per tutte le fasce di età che possa accontentare i diversi desideri dei nostri concittadini. Un impegno importante per il Comune che offrirà eventi di cultura, di divertimento e di svago, ma anche di riflessione nel nostro teatro cittadino, tra i principali luoghi di socialità e di scambio di pensiero della nostra città».

La stagione prevede spettacoli in abbonamento che debutteranno il 3 dicembre con “S’andava al cinema” un omaggio al cinema italiano con due artisti di eccezione, il maestro Marco Santini al violino e le straordinarie performance con la sabbia della sand artist Paola Saracini, uno spettacolo diretto da Francesca Loreti e prodotto da Filodiffusione.

Il 28 gennaio sarà il turno de I Swing per caso in “Che cos’è l’amor”, concerto/spettacolo di musica swing italiana dagli anni Trenta fino ai giorni d’oggi, intervallato da una stand-up comedy leggera e divertente.

Il 18 marzo andrà in scena “Goal 1986” con Stefano Tosoni. “Avevamo tredici anni e mettevamo il calcio sopra ogni cosa…si giocava ovunque, ricoperti di sudore e di polvere, dalla mattina alla sera…il Dio del calcio era il nostro Dio e il mister il nostro profeta”. Un viaggio narrato a due voci, quella di Stefano Tosoni e quella strumentale ed eseguita live dal maestro Lucio Matricardi, due menestrelli moderni che raccontano una favola dei nostri tempi. Il testo, scritto da Stefano Tosoni, è tratto dal romanzo di Cristiano Cavina “Un’ultima stagione da esordienti” .

Lucio Matricardi tornerà al teatro Gasparrini il 1 aprile con la presentazione del suo nuovo album “Non torno a casa da tre giorni” un’immersione poetica in un viaggio fuori dal se che racconta il limbo, la precarietà e l’instabilità delle emozioni umane.

Gli spettacoli in abbonamento prevedono anche una rassegna di tre titoli dedicata al teatro dialettale, il primo sarà il 4 marzo con “Nun je da’ retta Roma” dell’attore Matteo Canesin. Dal carcere di Regina Coeli all’osteria, da Rugantino, Marco Aurelio alle serenate sotto le finestre delle belle fanciulle. Un viaggio nel suggestivo e poetico mondo romano tra le pieghe dello spazio e del tempo tra serietà, comicità e follia.

Gli altri due spettacoli dialettali, in collaborazione con Federgat Marche Gruppo Attività Teatrali si terranno il 15 aprile “Boeing Boeing” della compagnia teatrale Gli amici del teatro di Loro Piceno e il 6 maggio “Da giovedì a giovedì” del gruppo teatrale Il focolare di Loreto, commedie rispettivamente di Marc Pamoletti e di Aldo De Benedetti.

Non mancheranno gli spettacoli dedicati alle famiglie e ai bambini con due appuntamenti, fuori abbonamento: il 18 dicembre andrà in scena “Tutti pazzi per Disney”, concerto/spettacolo accompagnato dalle meravigliose musiche del mondo della Disney e il 26 febbraio “Taro e la tartaruga” del gruppo teatrale Sorabutai, uno show basato sulla fusione della cultura italiana con quella giapponese.

Numerosi sono anche gli eventi ad ingresso libero in programma al teatro Gasparrini, tra cui rappresentazioni teatrali dedicati allo scottante tema della violenza sulle donne. Dopo la messa in scena nel weekend di “Mariposas 3.0” il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il sipario del Gasparrini si aprirà con “Tu danzavi per me” di Gigliola Santoro, un intenso spettacolo con la compagnia Ctr di Macerata con un testo ricavato da testimonianze ricevute di prima mano dall’autrice in qualità di avvocata-collaboratrice dell’associazione “Donne e Giustizia” di Ancona. A seguire l’incontro, testimonianza a cura del Cav Sos Donna di Macerata.

La rassegna “Per amore dei libri” vedrà al Gasparrini appuntamenti dedicati alla lettura il 18 novembre Piero Massimo Macchini presenterà il libro “Manifesto Radical Grezzo” trascritto in un italiano comprensibile dal compagno radical-grezzo Matteo Engels Berdini e il 19 novembre Cesare Catà presenterà il libro “Il mare colore del vino – I racconti delle Sirene, di Scilla e delle Vacche Sacre del dio Helios“.

Il 4 dicembre verrà presentato in anteprima il nuovo libro di Daniele Biacchessi che insieme a Claudia Pinelli e Manlio Milani saranno i protagonisti del pomeriggio organizzato a teatro dall’associazione Anpi.

Il 4 gennaio l’appuntamento musicale aperto al pubblico sarà con i Vociferando Live Music, un gruppo nato dalla passione per la musica live che offrirà un repertorio di musica leggera con le cover di famosi brani nazionali ed internazionali.

Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito ciaotickets, per info telefonare al 3920777456 o scrivere alla mail www.teatrogasparrini.com.