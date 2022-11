MACERATA - Il Comune ha concesso il patrocinio all’associazione Nastro Viola onlus, organizzatrice della campagna di sensibilizzazione

Lo Sferisterio torna a illuminarsi di viola in occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas. L’amministrazione comunale, infatti, ha concesso il patrocinio all’associazione Nastro Viola onlus organizzatrice della campagna di sensibilizzazione denominata “Facciamo luce sul tumore al pancreas” e ha aderito all’azione ispirata all’evento internazionale Light it Purple, illuminando il 17 novembre lo Sferisterio, il monumento più rappresentativo di Macerata, utilizzando il viola colore simbolo della giornata.

«Anche quest’anno il Comune di Macerata ha aderito all’iniziativa perché condivide pienamente il suo obiettivo – interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – ovvero attirare l’attenzione della cittadinanza su uno dei tumori più aggressivi e, allo stesso tempo, per promuovere la consapevolezza sull’importanza della ricerca per il tumore al pancreas. Con un gesto semplice, come quello di illuminare un monumento, sono convinta che si può ottenere molto in termini di sensibilizzazione e di presa di coscienza».

Il tumore al pancreas, infatti, è una patologia ancora oggi poco conosciuta che ogni giorno colpisce in media nel mondo 1358 persone.