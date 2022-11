ECCELLENZA - I viola di Mariani vincono al Dell'Immacolata trascinati da Dell'Aquila, Stampella, Bonacci e Guzzini e volano in classifica. I calzaturieri di Morganti, al primo ko in rossoblu, subiscono la rimonta dell'Atletico Ascoli, non basta il gol di Pagliarini

Un grande Montefano batte 4 a 2 la corazzata Osimana, si allontana dalla zona playout e a meno uno dai giallorossi, a meno due dagli spareggi promozione. La Sangiustese, invece, spaventa la capolista Atletico Ascoli ma è costretta ad arrendersi (2-1) e restano soli tre punti in più dalla zona calda della classifica. I calzaturieri di Morganti (al primo ko sulla panchina rossoblu) sbloccano in terra picena grazie al tap in di testa di Pagliarini, in agguato in mischia sulla respinta del portiere bianconera sugli sviluppi di una punizione di Tonuzi. L’Atletico Ascoli ribalta nella ripresa con l’incornata di Minnozzi, su un cross dalla destra, e con un autorete di Monserrat, sempre di testa.

Ricco di emozioni il derby giocato sul sintetico dell’Immacolata. Dopo appena sei giri di lancette il viola Dell’Aquila trasforma un rigore conquistato da Palmucci. L’Osimana ri risvegli al tramonto del primo tempo. Ben due sono le traverse colpite, quella di Labriola (colpo di testa) e di Bambozzi (su rigore). Il gol ospite arriva invece ad inizio ripresa, frutto del tocco sotto di Nunez. Il Montefano torna in avanti al 25′ grazie alla girata nei sedici metri di Stampella. Gli ospiti non ci stanno e pareggiano di nuovo al 33′, ancora con Nunez (diagonale sul secondo palo). I viola di Mariani non si danno per vinti e nel finale trovano le forze per vincere. Al 44′ Bonacci spinge in rete una respinta del portiere avversario. Al terzo minuto di recupero Guzzini, sul contropiede di Candidi, cala il poker.

Domenica prossima il Montefano farà visita alla capolista Atletico Ascoli, mentre la Sangiustese ospiterà l’Urbino.

Il tabellino di Montefano – Osimana 4-2:

MONTEFANO: Bentivogli, Monaco, Candidi, Sindic, Moschetta, Mercurio (1′ s.t. Camilloni), Stampella (32′ s.t. De Marco), Guzzini, Dell’Aquila (26′ s.t. Morazzini), Palmucci (40′ s.t. Latini), Bonacci (45′ s.t. G. De Luca). A disp.: Rocchi, Meschini, Boccanera, Volponi. All.: Mariani.

OSIMANA: Canullo, Paccamiccio (20′ s.t. Montesano), Fermani, Calvigioni (20′ s.t. Madonna), Patrizi (11′ p.t. Bellucci), Labriola, Proesmans, Bambozzi, Nunez, Buonaventura, A. Pasquini. A disp.: Chiodini, Guercio, Marcantoni, N. Pasquini, Falcioni, Tiranti. All.: Mobili.

TERNA ARBITRALE: Gorreja di Ancona (Sannucci di Macerata – Pompei Poentini di Pesaro)

RETI: 6′ p.t. Dell’Aquila, 6′ s.t. e 33′ s.t. Nunez, 25′ s.t. Stampella, 43′ s.t. Bonacci, 48′ s.t. Guzzini

NOTE: ammoniti: Sindic, Guzzini, Latini, Proesmans, Bellucci. Espulsi: Monaco al 18′ s.t. e Bellucci al 22′ s.t. Angoli: 5-4.

Il tabellino di Atletico Ascoli – Sangiustese 2-1:

ATLETICO ASCOLI: Battistelli, Cicconi (20′ p.t. Di Matteo), Casale, Lanza, Gabrielli, Felicetti (30′ s.t. Mataloni), Di Ruocco, Esposito (43′ s.t. Sabatini), Ambanelli, Minnozzi, Vechiarello. A disp.: Novi, Marucci, Capponi, Mattei, Andreucci, Marini. All.: Giandomenico.

SANGIUSTESE: Monti, Pagliarini, Capodaglio, Ercoli, Monserrat, Stortini, Tomassetti, Ciucani (12′ s.t. Iuvalè (40′ s.t. Tassi)), Zira, Merzoug (20′ s. t. Doci), Tonuzi (20′ s.t. Cheddira). A disp.: Calcabrini, Tarulli, Paoloni, Iommi, Rotondo. All.: Morganti.

TERNA ARBITRALE: Bini di Macerata (Bellagamba di Macerata – Busilacchi di Ancona)

RETI: 10′ p.t. Pagliarini, 15′ s.t. Minnozzi, autorete Monserrat

NOTE: ammoniti: Pagliarini, Stortini.