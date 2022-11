Li schjaffi maceratesi

LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“Lu schjaffu adè ‘na manata ‘ssestata su la guancia de chjiduna a ‘ma’ aperta.

Li jinitori de ‘na orda ce ‘ducava li fiji che non dacia retta (ascolto). Ogghj se ce proi a danne unu rischj minimo ‘na dinuncia, se non la galera. Li schjaffi adè pruibiti anche tra granni. Co’ lu progressu non se schjaffegghja più, manco pe’ scherzo.

Allora spassamoce a come schjaffu se dicia in dialetto.

Papagna,

Papagnò,

Liccafaru,

Moccató,

Schjaffó,

Cinquina,

Pappina,

Sventola,

Sventoló,

Sleppa,

Sciacquadenti,

Bbriscola,

Mustacció,

Liccapinnì,

Sberla,

Sbetlottu,

Scuffiottu,

Scurzù,

Basciamadonne,

Sardella,

Manroèsciu,

Cracca,

Sganasció,

Necca,

Manata,

Saraca,

Ciuffolottu,

‘Na pizza,

Te pijo a schjaffi dui a dui fino a quanno non diventa dispari,

Te davo u’ schjaffu io e ‘n’antru lu muru,

Te daco u’ schjaffu cuscì forte che quanno smitti de jirà’ li visti t’adè passati de moda,

Te daco un cinquì che te svordo la faccia,

Te pijo pe’ le ‘recchje e te scarto come ‘na carammella.

Anche lu vescu’ durante la cresema dacia un leggeru schjaffittu su la guancia de lu cresemante. Questo pe’ ‘nsegnaje a èsse prontu a suffrì’ pe’ la fede in Cristu”.

A scuola la maestra recitava: “Silenzio perfetto, chi parla uno schiaffetto, chi dice una parola fuori dalla scuola, chi dice un parolone fuori dal portone.

“Sotto l’arme se jocava a lu schjaffu de lu sordatu.