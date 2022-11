JESI - Il ragazzino, residente a Cingoli, è stato sbalzato dalla sella. Trattato sul posto dal personale della Croce Gialla di Morro d'Alba è stato portato a Torrette con un codice rosso

Si trovava al crossodromo dell’Acquasanta a Jesi quando ha avuto un incidente mentre era in sella al due ruote.

E’ successo intorno alle 15. Il giovane centauro, un 14enne residente a Cingoli, è volato dalla sella della moto, sembra dopo il salto di un dosso, ricadendo rovinosamente a terra.

Subito soccorso, è stato chiamato il 112.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Gialla di Morro d’Alba ma, a seguito dei traumi riportati dal minorenne, si è resa necessaria anche la richiesta d’intervento da parte di Icaro.

L’equipaggio dell’eliambulanza, atterrata poco distante, ha raggiunto e trattato sul luogo il ragazzino, rimasto sempre cosciente e con un trauma ad una spalla, per poi caricarlo sull’elicottero e trasportarlo con un codice rosso al nosocomio di Torrette.

Arrivato in codice rosso precauzionale, le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazioni.

(redazione Ca)