MACERATA - La causa è stata il surriscaldamento di una piastra in una stanza della foresteria per gli ospiti internazionali. Nelle aule si stavano svolgendo i corsi per insegnanti di sostegno

Il surriscaldamento di una piastra in una stanza della foresteria ha fatto scattare l’allarme, evacuate 500 persone dal Polo Bertelli dell’Università di Macerata a Vallebona. E’ successo questa mattina verso le 11. In quel momento c’erano i corsi per insegnanti di sostegno che vedevano impegnate nell’aula magna e in diverse aule, all’incirca 500 persone. Poi alle 11 è scattato l’allarme antincendio. E’ iniziata l’evacuazione: con ordine nel giro di 10-15 minuti sono stati fatti uscire tutti coloro che si trovavano all’interno della sede distaccata di Unimc. Sono poi rientrati senza problemi quando è stata accertata la causa. Il problema era il surriscaldamento della piastra di una delle camere della foresteria (il sistema d’allarme consente di individuare anche la stanza in cui c’è stato un problema) in uso ad ospiti internazionali. Le stanze sono dotate di un cucinino. La ditta incaricata ha quindi fatto un sopralluogo e ha raccomandato di non usare la piastra per il fine settimana. Lunedì procederanno con verifiche più approfondite

(Redazione Cm)