Trecento alberi a Montecosaro

L'INIZIATIVA in programma domenica lungo il parco fluviale

Trecento nuovi alberi per il parco fluviale di Montecosaro. Domenica 13 novembre alle ore 10 appuntamento a Montecosaro con l’associazione Il Borgo per un progetto ambientale e la messa a dimora di 300 alberi. L’associazione ormai da due anni ha modificato il proprio statuto decidendo di dedicare le proprie risorse e le proprie energie per la piantumazione di nuove piante. «Si tratta di gesti semplici ma con un grande impatto – spiegano i referenti dell’associazione – abbiamo a cuore il futuro del pianeta e delle generazioni, ma già ora, nel presente, vogliamo impegnarci con gesti concreti per mantenere l’ambiente che ci circonda». Gli arbusti che verranno piantati sono tutte specie autoctone del parco fluviale e verranno messi a dimora anche alberi che in origine erano presenti in questo territorio ma che sono andati via via scomparendo come l’Ontano nero. Punto di ritrovo per tutti presso Taverna asd La Formica.