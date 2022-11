KARATE - Bronzo nella categoria individual female seniors per l'atleta civitanovese. Ottimo debutto per l'altra karateka dell'Atletic club Montecosaro, Stella Mariani

Karate Montecosaro, soddisfazione per due atlete civitanovesi agli Open International di San Marino. L’associazione Asd Atletic Club Montecosaro ha partecipato alla competizione internazionale che si è svolta ai piedi del Titano e che ha visto la presenza di 575 atleti partecipanti alle gare.

Ragazzi e ragazze provenienti da associazioni sportive di tutta Italia. Ottimo l’esordio di Stella Mariani che ha gareggiato nella categoria kumite individual female under 14 e che, pur non piazzandosi sul podio, ha dato prova di temperamento e preparazione, cimentandosi nella prima competizione così strutturata dopo il lockdown. Ottimo piazzamento per l’altra atleta Giada Cesanelli che per la categoria individual female seniors si è piazzata terza, portando nelle Marche il terzo posto in una competizione così importante e con tanti sfidanti. L’associazione ringrazia tutti i tesserati, le loro famiglie e gli atleti partecipanti, per la condivisione di un percorso educativo e formativo che attraverso lo sport li accomuna e guarda ad obiettivi non soltanto agonistici ma anche umani e di crescita e che intende celebrare e riconoscere i talenti, le attitudini e il mettersi in gioco per migliorare se stessi nel rispetto dell’avversario.