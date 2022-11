CARTELLONE - Presentata la stagione del Rossini e dell'Annibal Caro. Undici appuntamenti fra prosa, musica e show per i più piccoli dall'8 dicembre al 2 febbraio. Per la danza "Il lago dei cigni" con la compagnia del balletto di Mosca, per i più piccoli da Rai Yoyò arriva Carolina influencer dei bambini. Il sindaco Ciarapica ha annunciato la chiusura del Rossini a febbraio per il progetto di risanamento

Veronica Pivetti, Ornella Muti, Chiara Francini in un testo di Franca Rame e Dario Fo. E poi la comicità di Maurizio Battista e gli show per bambini, dall’idolo Carolina fino ad un riadattamento de La Bella e la Bestia. E a Natale immancabile la danza con il grande classico de Il lago dei cigni. Presentata la stagione di prosa e spettacoli del teatro Rossini e dell’Annibal Caro di Civitanova in collaborazione con Amat e Azienda teatri.

«Abbiamo presentato la stagione – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – una volta avuta la certezza dell’avvio del progetto di risanamento del teatro Rossini, il più grande palcoscenico della nostra città. Un intervento importante e atteso, che ci permetterà di avere un teatro ancora più moderno e sostenibile, capace di produrre energia grazie al fotovoltaico. Abbiamo così organizzato una stagione concentrata ma al contempo ampissima, che dalla prosa spazia ai concerti, alla danza, fino al cabaret e al family show. La chiusura del Rossini per lavori, prevista dai primi di febbraio, non fermerà la cultura: lavoreremo sfruttando al meglio gli altri bellissimi contenitori che abbiamo, come il cine-teatro Cecchetti è lo storico teatro Annibal Caro».

Undici spettacoli in totale di cui 4 di prosa in programma dall’8 dicembre al 2 febbraio più un progetto di residenza artistica. Il calendario si struttura in due sezioni, in abbonamento e fuori abbonamento: il programma in abbonamento che si svolge tutto al Teatro Rossini prevede quattro spettacoli e prende avvio il 21 dicembre con “Stanno sparando sulla nostra canzone” una black story musicale di Giovanna Gra, con Veronica Pivetti, Cristian Ruiz e Brian Boccuni. Un viaggio nei mitici anni Venti americani quando il Paese usciva dall’epidemia di spagnola e in pieno proibizionismo. Il 7 gennaio a Civitanova arriva Ornella Muti, con Il pittore di cadaveri di Mark Borkowsky, diretta per l’occasione dal regista napoletano Enrico Maria Lamanna. Lo spettacolo, che vede sul palco altri sei attori, è una storia poetica di riscatto personale che ha come protagonisti l’artista Edward Vitavich e Teresa, di cui il pittore dovrà fare il ritratto.

Il terzo appuntamento vede protagonista una commedia di Eduardo De Filippo, “Uomo e galantuomo” il primo testo in tre atti scritto dall’autore napoletano che arriva in scena il 26 gennaio con l’interpretazione di Geppy Gleijeses, allievo di Eduardo dal quale ricevette il permesso a rappresentare le sue opere e alla settima interpretazione delle opere del Maestro. Meccanismo comico straordinario, narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Ultimo appuntamento in abbonamento il 2 febbraio Coppia aperta quasi spalancata, uno degli spettacoli più popolari in Italia. La commedia racconta cosa vuol dire stare in coppia grazie al testo di Dario Fo e Franca Rame che descrivono in modo perfetto con toni divertenti ma anche drammatici le differenze tra psicologia maschile e femminile. Sul palcoscenico, ironica quanto basta e sensuale quando vuole, c’è Chiara Francini, artista eclettica, vulcano di carisma e vitalità.

Ma il cartellone degli spettacoli si apre con un appuntamento dedicato ai più piccoli l’8 dicembre in concomitanza con l’avvio delle festività natalizie: da Rai Yoyò arriva Carolina influencer dei bambini che inaugura il suo primo tour teatrale a Civitanova con “Un Natale favoloso… a teatro”. Spazio alla danza durante le festività natalizie con una magica interpretazione de Il lago dei cigni il 27 dicembre. Il più acclamato tra i capolavori di Čajkovskij arriva sul palco del Rossini con il Balletto di Mosca diretto da Evgeniya Bespalova che annovera tra le sue fila eccellenti danzatori di scuola classica. Altro appuntamento per i più piccoli La bella e la bestia, ispirata dalla favola originale di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, il 14 gennaio, la rilettura di Simona Paterniani, regista e autrice del libretto, è una riscrittura della nota storia arricchita di nuovi personaggi divertenti e stravaganti, che animano una favola ricca di effetti speciali e densa di emozioni, con le musiche e le liriche di Stefania Paterniani e Giov Lor, produzione della Compagnia Neverland.

Musica con la tribute band dei Pink Floyd il 20 gennaio con i Pink Sonic. Riconosciuti dalla critica come uno tra i migliori tributi ai Pink Floyd, grazie alla professionalità dei loro componenti ogni musicista eccelle nella ricerca del sound che porta lo spettatore a rivivere le stesse sonorità ed emozioni degli originali portando in scena l’essenza del gruppo che ha segnato la storia della musica mondiale. Infine spazio alla comicità senza freni il 28 gennaio con Maurizio Battista che, cavalcando il successo delle precedenti stagioni, porta in scena in Tutti contro tutti una divertente analisi sociale.

Se il Rossini ospita danza, prosa e show inediti, il teatro Annibal Caro diventa tempio della musica: due appuntamenti di qualità arricchiscono la stagione. L’11 dicembre, in collaborazione con associazione Arteinmusica, è la volta del cconcerto di chiusura della 14° edizione di Civitanova Classica Piano Festival con l’orchestra Filarmonica marchigiana diretta da Manuel Tevar con il duo pianistico Florian Kolturn & Xin Wang e il pianista Lorenzo Di Bella. Il 30 dicembre, in collaborazione con associazione Marche all’opera, tradizionale appuntamento con il concerto di Capodanno che offre celebri pagine d’opera lirica e vede come protagonisti l’orchestra sinfonica Puccini diretta dal maestro Alfredo Sorichetti e tre cantanti di assoluto rilievo come il soprano Giorgia Serracchiani, il tenore Luciano Ganci e il basso Mirco Palazzi. Il Teatro Annibal Caro rinnova la sua vocazione di luogo dedicato alla creazione artistica ospitando nel mese di dicembre la residenza di creazione di Labirinto di Cecilia Ventriglia che termina con una fase di condivisione con il pubblico nel formato di “Cantiere aperto” il 20 dicembre. Lo spettacolo è una sorta di “gioco partecipato”, un ring, un luogo circoscritto e due interpreti – Agnese Gabrielli ed Elisabetta Da Rold – guidate dalla possibilità di scelta offerta al pubblico per indagare gli aspetti più intrinseci di sé.