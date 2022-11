MACERATA - Nel negozio in centro storico, Anffas ha organizzato una serie di eventi. Il primo appuntamento sabato 12 novembre alle 17,30

“Partecipiamo alla vita sociale per arricchire la comunità e diventarne protagonisti”: questo è uno dei principi del manifesto “Tuttincluso” affisso nello store di corso Matteotti a Macerata dove, dal 2018, Anffas ha avviato un progetto di inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità.

Nonostante le difficoltà legate agli ultimi due anni di emergenza sanitaria, “Tuttincluso” ha continuato la sua attività garantendo ai ragazzi un luogo di socializzazione e condivisione e cercando di diventare sempre più un punto di riferimento per la città di Macerata.

Un negozio nel centro storico dove è possibile acquistare creazioni artigianali realizzate nei laboratori Anffas e, grazie alla collaborazione di aziende del territorio, prodotti enogastronomici di eccellenza.

Proprio per celebrare il legame con aziende che hanno scelto di sposare il progetto dimostrando prima di tutto la volontà di realizzare esperienze di crescita per la comunità, “Tuttincluso” ha organizzato una rassegna di appuntamenti dal titolo “Tuttinsieme” per far conoscere le storie e i prodotti di tante piccole e grandi realtà che insieme rappresentano l’orgoglio del territorio.

“Tuttinsieme” propone vere e proprie occasioni di condivisione, di testimonianze, accompagnate da degustazioni in cui sarà possibile provare la bontà dei prodotti ed ammirare da vicino l’attività dei laboratori gestiti con dedizione e successo dai ragazzi.

L’appuntamento è per ogni sabato pomeriggio dalle 17.30 in corso Matteotti: il 12 novembre saranno presenti Carlo Lombi per Fondazione Mastrocola con il vino cotto Mastro Piceno, Paolo Attili di Casa Francucci con il torrone di Camerino e Rita Orazi dei I Sette Artigiani con la biscotteria di tradizione.

I ragazzi di “Tuttincluso” sono lieti di accogliere gli ospiti per offrire ogni pomeriggio prodotti enogastronomici nuovi e proporre idee regalo inclusive in vista del prossimo Natale.