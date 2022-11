CIVITANOVA - Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale per 130mila euro. Entro il 2022 l'appalto, inizio cantiere a gennaio 2023

Nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria di via Ugo Bassi nel quartiere Risorgimento a Civitanova. La giunta ha approvato il progetto definitivo dei lavori che prevede il rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi. «Un’altra strada, molto trafficata, in avanzato stato di degrado – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Via Ugo Bassi, infatti, consente di raggiungere la scuola elementare e numerosi edifici che offrono servizi centrali per la cittadinanza. Intervento dunque necessario a cui ne seguiranno altri. Nostro obiettivo – ha aggiunto – è di provvedere alla sistemazione di strade che maggiormente necessitano di interventi con lo scopo di garantire prima di tutto la sicurezza di pedoni e automobilisti, ma anche quello di riqualificare, centimetro dopo centimetro, la viabilità della città». L’intervento, per un importo totale di 130mila euro, rientra nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e prevede i rifacimento dell’asfalto e la ricostruzione dei marciapiedi esistenti da via Martiri di Belfiore sino ai marciapiedi posti in prossimità della sede scolastica. La gara di appalto sarà indetta entro il 2022 e ad inizio anno partiranno i lavori.