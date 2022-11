IL GRUPPO all’Esprit Meuble, il più importante appuntamento fieristico francese per gli operatori del settore arredamento di scena a Paris Expo-Porte de Versailles

Il meglio del design Made in Italy concepito massimizzando la funzionalità e la durata nel tempo nel rispetto della sostenibilità ambientale è pronto a conquistare anche Parigi. Dal 19 al 22 novembre la filosofia “green” del Gruppo Lube sbarcherà anche all’Esprit Meuble, il più importante appuntamento fieristico francese per gli operatori del settore arredamento di scena a Paris Expo-Porte de Versailles, cui l’azienda di cucine numero uno in Italia partecipa per il secondo anno consecutivo presentandosi con una esposizione di oltre 200mq situata nella Hall 7.2-Stand D33 (nell’area di Esprit Cuisine, dedicata appunto a cucine e living), che consentirà alle migliaia di visitatori annunciati di ammirare da vicino alcune delle più grandi novità del brand Cucine Lube.

«A partire dal rinnovato modello Round, che sottolinea lo spirito ecologico del Gruppo Lube attraverso materiali eco-friendly: le ante, disponibili in 5 stili diversi, sono infatti realizzate in Mdf certificato Carb2 ed Fsc®, rivestito in Pet, un materiale totalmente rinnovabile e riciclabile – si legge in una nota del gruppo – Round, annovera texture della finitura legno Olmo, colori decisi, venature nuovissime e al tatto molto realistiche. Tinte unite opache con una palette di 10 tonalità, tra cui due sfumature attualissime: rosso sedòna e verde berillo. L’altra finitura in legno è il Larice che pur essendo una texture attualissima mantiene nel nuovo programma 5 colori tradizionali. La grande novità riguarda invece la nuova anta Rayè, la cui particolarità sta nella lavorazione altamente tecnologica con la quale si riesce a realizzare delle scanalature verticali molto piccole. Il risultato è un’anta raffinata e elegante, con la quale si potrà accedere al sistema di apertura con gola e avere tutte le finiture del legno Larice, dell’Olmo e i colori in tinta unita.

Nello stand del brand si potranno inoltre apprezzare altri tre modelli, tutti certificati Greenguard Gold e rispettosi dell’ambiente e dei più alti standard qualitativi, e reduci dal grande successo ottenuto al recente Salone del Mobile di Milano. Si tratta di Flavour, modello raffinato e versatile nel suo stile classico-contemporaneo, della design collection, che si distingue per i materiali di pregio, unici al tatto e alla vista, e infine di Immagina, una collezione che include finiture melaminiche, laccate Uv e impiallacciate ad eccimeri tutte di produzione interna (capaci da una parte di esaltare il calore e le tonalità del vero legno, e dall’altra di accostare armonicamente i colori caldi della natura a quelli più freddi. L’azienda presenterà ai visitatori anche la nuova rivoluzionaria finitura Mathera, che a breve verrà inclusa proprio di catalogo di Immagina, grazie alla quale il processo di riciclo della materia si avvicina all’universo del design.