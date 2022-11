CASTELRAIMONDO - L'atteso concerto venerdì 11 novembre al Lanciano Forum. Rebecca Ciciani, vicepresidente del Movimento Giovanile Panta Rei: «L'obiettivo è creare un clima di comunità in tutta la zona dell’entroterra tra i giovani»

Sarà venerdì 11 l’atteso concerto degli Eiffel 65 al Lanciano Forum. Il famoso duo di artisti che scalò le classifiche musicali di tutto il mondo alla fine degli anni ’90 con il brano Blue (da ba dee), per poi proseguire l’ascesa nel decennio successivo, farà tappa nell’entroterra. Dopo il rinvio della data estiva al Phoenix Festival per motivi di salute, gli artisti sono pronti ad accogliere i propri fans. Organizzata dal Movimento Giovanile Panta Rei e dalla Pro loco Camerino la serata chiamata Phoenix Party vedrà oltre agli Eiffel 65 i dj Ars e Emiliano Effe, attivi e conosciuti nel territorio.

Nell’ultimo periodo il duo di musica dance è tornato in voga anche grazie ad un remix della loro celebre hit del disc jokey francese David Guetta in collaborazione con la cantante Bebe Rexha, chiamato “I’m good (Blue)” che sta spopolando su Tik Tok e nei social.

L’apertura dell’evento è alle 21,45, gli Eiffel 65 prenderanno il palco attorno le 23,50 e i biglietti si possono acquistare online sul sito Ciaotickets o sul posto fino ad esaurimento. Sono previste anche navette bus di andata e ritorno da Camerino e Matelica con info e prenotazioni sui social del Movimento Giovanile Panta Rei.

«L’obiettivo della nostra associazione è quello di creare tra le altre cose, un clima di comunità in tutta la zona dell’entroterra tra i giovani, ed in particolare gli studenti, che pensano che qui non si possano fare le cose in grande come in altri loghi o centri urbani. – spiega Rebecca Ciciani, vicepresidente del Movimento Giovanile Panta Rei – Eventi musicali, festival, artisti di fama, attività sociali e di volontariato. Se lo vogliamo si può fare tutto. Questo evento è solo una cosa in più nata anche dall’onda del successo estivo del Phoenix Festival. Ci sentiamo di ringraziare prima di tutto l’Università di Camerino, nelle vesti dell’ufficio comunicazione e attività culturali e del retore Pettinari, che ci aiuta e sostiene sempre e che è una risorsa per il territorio, l’ingegner Stelvio Calafiore e Istambiente per l’aiuto continuo e l’associazione Musicamdo Jazz sempre attiva dove c’è la musica».