«Per cause che non sono da ricondurre al terremoto di stamattina si è aperta una piccola voragine in via Castelnuovo, a seguito della quale alcuni residenti hanno avvertito odore di gas». Ad annunciare la chiusura della strada è il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini. «Di conseguenza, sono stati attivati i vigili del fuoco e i manutentori della rete e la via è stata chiusa al traffico. È interdetta alla circolazione anche via Fratelli Rosselli per interventi già programmati, ma riaprirà nel giro di un’ora. Si consiglia pertanto di utilizzare le uscite ad ovest o a sud del paese per la routinaria mobilità».