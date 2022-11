CIVITANOVA - Il 12 novembre comune e Anc celebrano il ricordo delle vittime della strage avvenuta nel 2006 nella città irachena

Diciannovesimo anniversario dalla strage di Nassiriya, cerimonia a Civitanova sabato 12 novembre. L’amministrazione comunale ha organizzato in occasione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali una cerimonia ufficiale nella piazza che prende il nome della strage di Nassiriya, nella zona commerciale.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’associazione nazionale carabinieri di Civitanova presieduta da Roberto Ciccola e prevede anche la partecipazione di una rappresentanza di studenti dei vari istituti comprensivi cittadini. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, insieme alle altre autorità militari e civili, esprimeranno l’omaggio alla memoria delle vittime italiane in Iraq, deponendo una corona d’alloro sul monumento.

Oltre alle autorità civili saranno presenti anche le massime autorità militari: il generale Tito Baldo Honorati, ispettore regionale Anc, il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’arma dei carabinieri e Giovanna Paolone, vedova Piermanni, portatrice della medaglia d’oro al valor militare alla memoria. «Fu un giorno molto triste per l’Italia intera quello del 12 Novembre del 2003 quando arrivò di prima mattina la notizia della strage avvenuta in Iraq contro i nostri connazionali che partecipavano alla missione militare denominata “operazione antica Babilonia” che durò per ben tre anni, fino al 2006 – ha dichiarato il sindaco, Fabrizio Ciarapica annunciando la manifestazione di sabato prossimo – Un ricordo che vogliamo rinnovare, e ricordare anche per tutti gli altri, militari e civili, che si sono sacrificati in nome della pace e della democrazia in paesi in cui questi diritti fondamentali sono negati. Le perdite di quel giorno nella città di Nassiriya furono molto pesanti soprattutto per la nostra nazione, 28 morti complessivi, di cui 19 italiani: 12 carabinieri, 5 uomini dell’esercito, 2 civili. Ricordare insieme e ringraziare i militari italiani, donne e uomini, impegnati sia dentro che fuori dai nostri confini nazionali è per noi un dovere e farlo insieme ai nostri studenti assume, sicuramente, un valore maggiore».